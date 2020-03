Murió atropellada en ruta provincial 21 y sus familiares piden justicia

Yamila López fue embestida sobre ruta 21 el pasado 10 de enero. Según lo manifestado por la madre en Somos Salta de la mujer el conductor, quien estuvo detenido por 10 días, tiempo que para la dolida madre no es suficiente.

Ayer, familiares y amigos se apostaron en ruta 68, altura camino a Colón donde vive el conductor responsable de la muerte de la joven, quién era mamá de tres nenas. Aseguran que el hombre sigue conduciendo e incluso cuando ella se hizo presente en su domicilio, el sujeto prácticamente le paso por encima.

“Estoy destrozada, ha matado a mi hija, es una asesino, no ha dado la cara, por lo menos el pésame no me han dado. Estuvo 10 días preso y lo soltaron. Yo no quiero plata, quiero que pague este asesino. Me ha dejado 3 nenas” dijo entre llantos la señora.

Por último, la dolida mujer dijo conocer por parte de su abogado que el caso es excarcelable y en tal sentido pide Justicia.