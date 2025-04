Robaron por sexta vez un comercio en barrio Universitario: se llevaron $400 mil en mercadería

Daniela es la dueña del local comercial, en B° Universitario que durante la madrugada de este viernes sufrió el robo de distintas mercaderías.

Esta vez trajo herramientas, con un destornillador hace palanca y con una pinza revienta el candado

La mujer aseguró que con este hecho ya contabiliza 6 a pesar de todas las medidas de seguridad que tomó. Doble reja, candados, mayas metálicas:

"Constantemente sufrimos robos, intentos de robo, tengo afuera un freezer que está enrejado entero, también me lo violentaron, me rompieron vidrios del costado. Me sacaron una balanza, cómo fue, no sé. Pero ahora, esta vez trajo herramientas, con un destornillador hace palanca y con una pinza, revienta el candado que está por dentro del local".

Continuando en su relato la mujer, angustiada contó que: "Reventado el candado el delincuente saca todo lo que tiene a mano "Sacó todo lo de adelante, encendedores, juguetes, golosinas, chocolates. Fácil se lleva $400 mil, es uno sol y se armó su morral tranquilo y se lo llevó. Se llevó un montón de cosas".

Casi entre lágrimas dijo "Esta mañana tenía una angustia y lloraba, todo me cuesta, me cuesta muchísimo. Trabajamos con mi marido, el hijo de mi marido y chicos que me ayudan. La verdad estoy cansada".

Explicó que los sensores de las alarmas no lo detectaron ya que solo ingresó sus manos "Ya no sé que hacer, se dan maña para hacer daño lo mismo" cerró por Multvisión.

Cabe recordar que en las puertas del local comercial, justo en la intersección de calle Oñativia y Fleming fue asaltada hace poco una mujer que aguardaba el colectivo, ya que en esta esquina es parada.