El dolor de un padre: “Celeste salió de casa para ir a colegio pero nunca llegó”

La familia de Celeste Agostina, la adolescente de 16 años desaparecida desde el martes 3 de marzo, está desesperada y ruega que la joven vuelva a su casa, ubicada en el barrio Ceferino, en el macrocentro de la ciudad.

Fernando, su papá, dialogó con InformateSalta y detalló que su hija salió de la vivienda al mediodía a tomar el colectivo para ir al colegio pero nunca llegó. “Nos informaron que ella no entró al colegio. Nunca se había desaparecido antes”, dijo.

En este sentido, indicó que sospechan que se puede haber ido con alguna persona pero no entienden como se fue sin llevarse ninguno elemento personal. “Salió de la casa con la ropa del colegio y no se llevó nada, todas sus cosas están acá, inclusive hasta el cargador de su celular, todo, no tocó nada ella, cerró la puerta, estaba sola, su mamá se había ido a buscar a sus hermanos”, comentó.

Asimismo, detalló que Celeste tiene celular pero el aparato está roto y solo agarra señal cuando está conectado a una red de WiFi. “Fuimos al colegio y hablamos con el director para sacar datos, después me llamaron dos compañeras de ellas pero que no sabían nada”.

Finalmente, aseguró que la joven tiene novio y tampoco se sabe nada de él. “Al chico no se lo encuentra. También está desaparecido, va al mismo colegio que ella”.

La joven responde a las siguientes características: contextura delgada, tez blanca, cabello largo color negro, altura 1,60 aproximadamente, ojos color marrón. Celeste presenta como característica particular un piercing en la nariz, lunar en mejilla izquierda y garganta.

Ante cualquier novedad, comunicarse en forma inmediata al Grupo Investigativo Sector 2 al teléfono 387-5806690 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.