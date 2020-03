Cómo elegir el mejor tamaño de generador para el trabajo

Si está buscando alquilar un generador, es importante conseguir el tamaño adecuado para el trabajo. Le hará empezar con el pie derecho, para que pueda tener éxito y evitar la pérdida de tiempo, la pérdida de fondos y dolores de cabeza. Siga esta guía para averiguar cuál es el mejor generador que puede alquilar o comprar para su próximo trabajo o para uso casero

Generadores de tamaño pequeño o para uso hogareño



Una cosa a recordar es que el tamaño de la fuente de alimentación sigue siendo el mismo ya sea que vaya a utilizar el generador todo el tiempo o si sólo lo va a utilizar como una backup de seguridad a otro sistema. Cuando se enciende el generador, necesita tener la capacidad adecuada para hacer funcionar todo lo que se supone que debe hacer.

Conseguir un generador de menor tamaño puede llevar a grandes problemas. Puede sobrecargar el generador y causar daños a cualquier equipo al que esté conectado, reduciendo la confiabilidad y longevidad del generador. Los generadores son máquinas que si bien vienen de tamaño chico o grande, su uso demanda cierto conocimiento. Esto puede llevar a una ralentización en la producción si necesita detener un trabajo mientras encuentra un nuevo generador.

Por eso, en el pico de arranque, es necesario saber qué artefactos tenemos enchufados y analizar el consumo de cada uno. No es lo mismo un tv de LED que un microondas.











Generadores de gran tamaño



Si tener un generador de menor tamaño puede llevar a tantos problemas, puede parecer que la mejor solución es tener un generador que sea lo suficientemente grande para el trabajo, incluso si es más grande de lo necesario. Aunque usted debe evitar conseguir un generador de menor tamaño o los comúnmente llamados HOGAREÑOS, es igualmente importante que usted no consiga un generador de mayor tamaño. La energía óptima es del 70 al 90 por ciento de la capacidad del generador. Esta es la gama más eficiente a la vez que ofrece un cierto margen de maniobra si necesita más energía de vez en cuando.

Si tiene un generador de gran tamaño que lleva a un consumo de energía inferior al 50 por ciento de la capacidad, la unidad no funcionará eficientemente. Un ejemplo de esta situación es el apilamiento en húmedo en un generador diesel. Esto sucede cuando usted tiene combustible o carbón no quemado en el sistema de escape, lo cual usualmente sucede cuando la energía no es lo suficientemente alta. Esta ineficiencia impide que el generador produzca la cantidad adecuada de caballos de fuerza, lo que conduce a un suministro deficiente de energía. Si esto sucede, es posible que tenga que reemplazar el generador.

Tamaños disponibles del generador



La clave para encontrar el mejor tamaño de generador es entender qué tamaño de generador necesita alquilar. Evidentemente, es importante elegir una unidad que no sea demasiado grande o demasiado pequeña, por lo que es esencial que calcule el tamaño que necesitará para el trabajo. La gama de capacidades de suministro de energía es amplia.

Para uso personal y doméstico, encontrará generadores de 5 kW a 50 kW. Sin embargo, si usted está buscando un generador comercial, estos pueden variar de 50 kW a más de 3 megavatios. Todo depende de por qué usted está alquilando un generador y lo que el generador estará funcionando.

Cómo elegir el mejor tamaño de generador



Hay cálculos específicos que tendrá que hacer para asegurarse de que el generador tiene el tamaño correcto:

Tome nota de para qué va a usar el generador. ¿Qué dispositivos alimentará el generador? Haz una lista de todo lo que vas a conectar con él.

Lleve un registro de los valores de voltaje. A medida que haga su lista, anote cuáles son los vatios de arranque y de funcionamiento para cada elemento.

Calcular las necesidades de potencia de todos los equipos combinados. Para encontrar la potencia de arranque y de funcionamiento, busque una placa de identificación o consulte el manual del propietario del equipo. Si indica la potencia en kilovoltios-amperios, convierta ese número en kilovatios. Puede hacer esto usando las siguientes ecuaciones:

Para cargas resistivas:

amperios x voltios = vatios

Para cargas reactivas:

(amperios x voltios) x factor de carga = vatios

También puede encontrar calculadoras en línea que le ayudarán a convertir los números. Una vez que haya calculado cuánta energía necesitará, busque un generador que pueda proporcionar esa energía y que aún le quede entre el 10 y el 30 por ciento. Es importante estimar lo que estará funcionando en un momento dado con bastante precisión para que usted alquile el tamaño correcto de un generador para su trabajo.