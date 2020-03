Con cuchillos en mano, ladrones protagonizaron un violento robo a un kiosko en Santa Ana

Un violento robo tuvo lugar en el Barrio Santa Ana II, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, donde dos sujetos entraron blandiendo cuchillos en un kiosko, robando no solo la recaudación del comercio sino también pertenencias.

Rodrigo Gutiérrez es el propietario de la despensa asaltada, quien en diálogo con Somos Salta amplió la información. “Entraron dos personas de una forma muy violenta, cada una tenía un cuchillo tipo carnicero en la mano, fueron 30 segundos que duraron una eternidad”, manifestó.

Las cinco cámaras de seguridad instaladas en el local registraron cómo mientras los clientes hacían fila para ser atendidos, de forma repentina entran estos malvivientes. Uno se dedica a robar a las personas de la fila, mientras que otro se dirige rápidamente a llevarse la recaudación.

“Como fue todo muy rápido y violento, una mujer se desmayó; lo peor es que había muchos pequeños, un bebé de pecho y otro que no superaba los seis años”, comentó Rodrigo quien agregó que el asalto “fue a las 10 de la noche, no es muy tarde, el barrio no es tan inseguro pero ya da miedo a partir de ahora”.

La estimación del dinero robado asciende a $25.000, dado que en ese kiosko se hace recarga de la tarjeta de colectivo. Tras lo ocurrido, su propietario reconoció que “esto te lleva a pensar en dos opciones, o cerrar o seguir trabajando con un miedo a no saber qué pueda pasar”, concluyó.