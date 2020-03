Juicio por Mariela López: Su pareja se declaró culpable en la primer audiencia

Desde hace una hora, se desarrolla el juicio en contra de Cristian Ramón Balcarce acusado de matar a su pareja Mariela López en Marzo de 2018. En primera instancia, el hombre denunció su desaparición para desviar la investigación que terminó vinculando a él directamente con el hecho, más aún con el hallazgo del cuerpo de la mujer en el mes de Abril del mismo año en ruta 9/34.

Luego de ser leído el requerimiento a juicio en la jornada de hoy, Balcarce decidió prestar declaración y reconoció la culpabilidad del hecho, al cual justificó con supuestas conductas violentas y agresivas de la mujer, incluso el día en que le arrebató la vida.

En su declaración contó detalles de el fatídico día: "Ese día me agredió y cuando intenté irme me dijo que cuando lleguen mis hijos, los mataría. Forcejeamos, la empujé. Ella cayó y no reaccionó. No sabía qué hacer y decidí esconder su cuerpo".

Además contó las supuestas conductas que tenía a mujer hacía él y los hijos de ambos.





Además, Balcarce respondió preguntas del abogado defensor y la querella. Asegura que intentó reanimarla.

















Antes de finalizar la declaración del acusado, se pudo conocer que tiene una condena por hechos de violencia contra de su ex pareja y madre de sus hijos. Hoy, también declarará el hijo de Mariela López.