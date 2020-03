"Aniversario azabache": 99 años de sangre negra

Era la pelota el mejor de los combustibles y el tren el capitán de los transportes. Ambos se entrelazaron para formar un pacto de amor eterno llamado Central Norte.



Hace noventa y nueve años había parido el fenómeno que por encima de logros deportivos trasciende desde lo social. ¿Cómo es posible que un club de barrio, con épocas de gloria en la década del 60’, 70’ y 80’ siga gestando fanáticos por doquier, reproduciendo hinchas ramificados por células en todas partes del mundo?



Tiene colores negro y blanco. Siempre estuvo vinculado con el trabajador común, con el esfuerzo cotidiano, con el sudor y la sangre, con la valentía, con el sufrimiento, con la esperanza.



Cumple años como todos pero no es cualquier club. Tiene algo que lo hace distinto. Parecía agonizante y en poco tiempo está intacto. Entre cuerdas resistía y hoy pelea en el centro del ring con algunos pasos de baile. Ya no es sólo fútbol ni cosa de hombres.



A veces pienso que es redondo porque es un mundo. Es la noche oscura y de repente la música. Recibe castigos, se siente marginal, lo agreden, lo envidian, lo imitan. También es crisis, torbellino, vértigo. Parió cómo un movimiento local y no sé que, en exactitud, lo hizo universal.

Por Nico Cortés para InformateSalta