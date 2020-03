Marca tucumana "La Argentina” eligió a Florencia de la V para homenajear a las mujeres y estalló la polémica en las redes

La marca tucumana La Argentina eligió para homenajear por el Día Internacional de la Mujer a María Elena Walsh, Eva Perón, Frida Kahlo, Jimena Barón y Florencia de V.

Mientras los usuarios tucumanos de Instagram se percataron del posteo estallaron los comentarios desprestigiando a la marca.

Varias mujeres no se sintieron representadas, específicamente con la aparición de la mediática vedette.

El posteo se convirtió en tendencia por la cantidad de comentarios negativos y de ataque a la famosa actriz y coductora Flor de la V.

"No me representa, la mujer es sinonimo de vida, la mujer tiene vagina", " que quisieron inventar con esta campaña?", escribieron los usuarios en la web.

La mismisima vedette salió a responderle a quienes concideraban que no es mujer.

"Me tomo el tiempo de responderle a todos juntos: "La naturaleza" es la excusa del biologicismo patriarcal para negar que la identidad se contruye integral y cultural mente" comenzó su contundente exposición. y continuó "Decirle a una travesti que no es mujer por no tener vulva es odio".