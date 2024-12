Yuyito González volvió a encender las redes con un nuevo video de alto voltaje en el que muestra su colección de bikinis

La semana pasada, Yuyito González sorprendió a todos al subir un video de alto voltaje en el que mostraba su colección de bikinis. Ahora, la blonda volvió a llamar la atención con unos atuendos de alto impacto.

En esta ocasión, Yuyito mostró sus looks favoritos de noche, de día o para quedarse en casa. Uno en particular llamó la atención de sus seguidores por lo jugado del outfit.

Se trata de una microbikini de corpiño cuadrado en color negro a la que combinó con un pantalon oversize holgado y amplio del mismo color con detalles en los laterales. Lo que marcó la diferencia fueron unas sandalias taco alto en color champagne, que aportaron un poco de color al look.

Sin duda, el corpiño se robó todas las miradas ya que dejaba gran parte del busto casi al descubierto debido al escote y las tiras que se ataban detrás del cuello.

“Colección 2025?, escribió con emojis de fuego junto al clip que se robó todas las miradas.

La reacción de Javier Milei al video de Yuyito González

Amalia “Yuyito” González encendió las redes sociales con un video en el que luce su colección de bikinis, demostrando que a sus 64 años mantiene una figura envidiable.

El video no solo generó revuelo entre los seguidores de la ex vedette, sino que también captó la atención de Javier Milei, quien dejó su like en la publicación.

Este gesto parece indicar que los rumores de distanciamiento no son más que especulaciones y que la pareja sigue firme. /El Trece