Reducen la cantidad de personas que podrán viajar en los colectivos

SAETA dispuso que en horas pico, los corredores deberán viajar con su capacidad de personas sentadas y con 5 personas más paradas. "Soy consciente que esto es una incomodidad para la gente pero había otras que se quejaban que la cantidad de personas no era el adecuado" indicó el titular del organismo. Quedan sin validez los pases libre.

El Presidente de SAETA anunció las medidas que tomó la empresa, tanto en la circulación de las unidades, como así también en su higiene, como en la cantidad de pasajeros y los pases libre.

A través de FM Profesional, el funcionario señaló que atendiendo las medidas provinciales y nacionales de suspender las clases hasta el 31 de marzo, quedan sin efecto los pases libres de estudiantes de todos los niveles hasta que cese la medida y los alumnos regresen a las aulas. “Ante la innecesidad de que los alumnos se trasladen a institutos educativos, decidimos la suspensión del pase estudiantil”, señaló.

Así mismo, refirió a las medidas de higiene y seguridad que toman con las unidades. Según Mohr, el pasado fin de semana comunicaron a las subconcesionarias el refuerzo de la limpieza de las unidades. “Cada vez que los coches ingresan a los patios se hace la limpieza habitual y se refuerza con desifectantes”, indicó el funcionario a lo que añadió que las medidas son para prevenir contagios. En este sentido, los productos utilizados son los indicados para limpiezas de quirófanos, y se refuerza en espacios comunes y zonas de agarre de cada unidad.

Cantidad reducida de pasajeros

Dentro de las medidas, se dispuso que las unidades no trasladen más de 45 personas. “Redujimos el número de personas: subirán pasajeros hasta completar los asientos y no se permiten más de 4 o 5 personas de pie en cada coche”, indicó, añadiendo que aunque pueda resultar incómodo para la gente, es necesario. De esta forma se reduce de 70 pasajeros a 45.

Pese a esta merma en la capacidad de pasajeros, las frecuencias no sufrieron alteraciones. “Al no haber gratuidades se debería reducir el numero de unidades, pero no lo vamos a hacer: es una forma de compensar. Están todas las unidades en funcionamiento en horario pico”, concluyó.