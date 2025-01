Cuenta regresiva para Reyes Magos, ¿qué regalos se ofrecen en las redes?

Para aquellos chicos que no recibieron todo lo que querían por Papá Noel en Navidad, ahora se viene “la revancha” pues ya están escribiendo la carta a los Reyes Magos, esperando más regalos para el próximo 6 de enero.

En esa cuenta regresiva, los padres andan buscando precios y opciones para ayudar a los Reyes a hacer ese regalo a los chicos, sarcarles una sonrisa y que puedan tener aquello que pidieron en sus cartas.

Para quienes están buscando esas opciones, Marketplace es otro lugar para encontrar esos juguetes y regalos, sin dejar escapar la alternativa en esa compra de último momento. ¿Qué se ofrece a través del espacio de ventas de Facebook?

Haciendo un recorrido, se pueden encontrar juguetes como guitarras pequeñas y temáticas a $11.000, las pistolas con dardos y pelotas de goma a $9000, los kits de cocina con accesorios a $10.000 y también los sets de muñecas con accesorios y vestidos a $20.000.

También se encuentran los sets de lápices y fibrones, con más de 200.000 piezas y estuche contenedor, a $18.000. Más baratos están los kits que traen anotador, lapicera, llavero y stickers, estos a $5000.

Si buscamos opciones de tecnología para chicos no tan chicos, una consola PlayStation 3 con juego incluido y dos joysticks está a $230.000, o un celular marca Samsung se ofrece a $180.000. ¿Te sirven estas opciones?