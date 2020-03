Coronavirus: El hospital de Campo Quijano activó el protocolo en turistas extranjeros

En la jornada de este lunes, el protocolo de actuación ante la sospecha del coronavirus se activó en el hospital de Campo Quijano, el cual se aplicó en turistas brasileros que se encontraban en esa localidad y en franceses que llegaron a La Merced Chica.

Según la información que comparte el sitio La Llave del Portal, en el primer caso, se constató la llegada de una familia procedente de Brasil a Quijano, hecho que derivó en la cuarentena correspondiente, dentro de la vivienda donde se encontraban.

Trabajó el personal de epidemiología del hospital zona Francisco Herrera, determinando la continuidad de dicha cuarentena hasta tanto se determine la presencia o no de síntomas del COVID-19. "Si bien la circulación en Brasil no es de alto riesgo, se decidió activar los protocolos y avisar a la policía. La familia no tiene síntomas, la medida de aislamiento es puramente preventiva", declaró la gerente del hospital, Débora López, y que reproduce el sitio mencionado.

Mientras, en La Merced Chica, anoche llegaron a un hostal dos turistas de nacionalidad francesa, cuya presencia fue denunciada por un vecino. Según el hospital, los turistas deberían cumplir los 14 días de cuarentena en el lugar. Hoy se verificó su estado de salud y se insiste en que deben cumplir el aislamiento ya que se desconoce si portan la enfermedad o no.

ACTIVARON CUARENTENAS EN QUIJANO El hospital de Campo Quijano activó los protocolos de actuación por una familia que... Publicado por La Llave del Portal en Lunes, 16 de marzo de 2020

"Ellos pidieron volver a su país pero no se puede permitir que sigan circulando si se desconoce si portan o no el virus. Deberían permanecer aislados los 14 días para verificar la ausencia de síntomas”, comunicaron desde el nosocomio.

Finalmente, se indicó que tanto la policía como el personal de Epidemiología del hospital trabajaban desde esta mañana en el lugar.