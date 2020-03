Cuidado: Circulan falsos mensajes sobre “desinfección masiva” por el coronavirus

Tras la circulación de un falso mensaje acerca de una supuesta “desinfección masiva por helicóptero para detener la propagación del coronavirus”, que fue ampliamente compartido por los ciudadanos salteños, desde InformateSalta te recordamos algunos consejos que brindó Chequeado, el medio que verifica información a nivel nacional, para protegerte de la desinformación.

En primer lugar, prestá atención a la fuente del contenido que consumís y no compartas aquella que no sea información oficial (de los Ministerios de Salud o la OMS). En medio de una pandemia, con un escenario tan dinámico como el que vivimos, las proyecciones y especulaciones no deben confundirse con los hechos.

Además es preciso tener especial cuidado con las alertas falsas. “Difundí alertas sólo si provienen de organismos oficiales para no ayudar a crear más miedo y confusión”.

También si recibís una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado”, prestá especial atención, porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien te mandó el mensaje.

Asimismo tené también cuidado a la información parcial o sacada de contexto. A veces, las decisiones oficiales o los estudios científicos se comparten en forma parcial de manera interesada.

¿Un título te llama la atención en redes sociales? Antes de compartirlo, es importante copiarlo y pegarlo en cualquier buscador. Si la noticia aparece entre los primeros resultados del motor de búsqueda con otras fuentes de información consideradas confiables, es más probable que la información sea cierta.

Por último, si recibís imágenes por mensajería sin conocer la fuente ni la autenticidad, alcanza con ir a Google Imágenes y hacer click en la cámara fotográfica para saber si ese contenido ya fue publicado antes y corresponde o no a una fuente confiable.