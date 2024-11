Mercado San Miguel: Muratore se enojó cuando le preguntaron por el costo del alquiler de los locales

En la mente de la gente sigue vigente la imagen del pasado 6 de noviembre, cuando en la madrugada un incendio arrasó con el mercado San Miguel, consumiendo el predio de abasto céntrico, dejando serias consecuencias y daños que demandarán meses su restauración.

En medio de las novedades del incendio, como de los puesteros tratando de salir adelante, los ojos se posan sobre las falencias dentro del predio, las condiciones edilicias, las cuestiones de seguridad que habían y entre las cuales trabajaban los vendedores, junto a tantas interrogantes que suscitan más preguntas.

Una arista al respecto es la económica, sobre cuánto pagaban los puesteros para tener sus cubículos y allí poder ofertar sus mercancías. Al parecer este tema le incomoda al administrador del mercado, José “Pepe” Muratore, quien reaccionó agresivamente cuando el periodista Juan Manuel Abdala de FM 89,9 le consultó cuánto era el canon a pagar por un espacio.



Su actitud quedó manifiesta cuando, al hablar con FM Profesional, le consultaron cuánto era el canon para tener un puesto en el mercado. La respuesta de Muratore fue agresiva y reaccionó casi violentamente, increpando a los conductores. “La mía es una administración organizada, no mezclen incendio con lo económico, no voy a permitir que me acusen”, se escudó en su respuesta.

Después soltó que, en un mercado con cerca de 650 puestos, según contabilizó, había que pagar un alquiler cercano a $200.000, siendo el canon máximo de $220.000, que incluye la luz y demás "servicios".

“Son 650 puestos, por $200.000, ahí van a sacar cuánto se recauda”, armó Muratore la ecuación en tono ofuscado, debiendo el resultado que es de $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) mensuales, cifra que evitó dar.

"Estamos hablando de incendio y me preguntan cuánto sale" tener un puesto, subrayó Muratore su incomodidad al abordarse a la cuestión económica y del valor por apostarse en el predio céntrico.