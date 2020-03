Barbijos caseros ¿son recomendables?

Como consecuencia de la propagación por el mundo del coronavirus, la gente en medio de la preocupación optó por el uso compulsivo de los barbijos, pero su uso no siempre es correcto y efectivo.

En esta línea, una profesional farmacéutica explicó InformateSalta que solamente están indicados para las personas ya infectadas con el virus para evitar que lo propaguen a otras personas como así también para todo el equipo de salud, es decir, farmacéuticos, médicos, enfermeros, y toda persona que se encuentra en el trato de la persona enferma.

En la oportunidad, explicó que hay dos tipos de barbijos. El primero es conocido como barbijo quirúrgico empleado por las personas que tienen infecciones respiratorias para que no elimine secreciones en el ambiente y también por los médicos cirujanos para evitar que sus secreciones expongan al paciente.

El otro barbijo (N95) es también conocido como una “máscara” más sofisticado y, por ende, de mayor costo porque tiene poros mucho más pequeños. Tiene la posibilidad de que se sella a todo alrededor y no entra prácticamente ninguna partícula. Éste no solo protege de casi todo microorganismo, también si hubiera vapores o humo en el ambiente.

En ambos casos, la profesional insistió en que para mantener su eficacia, tienen que ser cambiados cada 2 horas o cuando se mojen o rompan.

¿Y qué pasa con los caseros?

Por último, indicó que cualquier otro barbijo producido de forma casera con materiales como tela o servilletas descartables, no está recomendados por las entidades públicas de salud, porque se pueden filtrar los virus debido a la porosidad del material. “No van a cumplir la función que le quieren dar”.

Recomendaciones de la OMS

• Póngase el barbijo cuidadosamente de modo que cubra la boca y la nariz, y ajústelo ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la mascarilla.

• Procure no tocarlo mientras lo lleva puesto.

• Tan pronto como el barbijo se humedezca, cámbielo por otro que esté limpio y seco.

• No vuelva a usar los barbijos.