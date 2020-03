Karen tiene lupus y necesita medicamentos especiales con urgencia

Karen vive junto a su madre en Barrio Juan Manuel de Rosas, tiene 5 hermanos más. Su madre Carolina Ríos empezó una campaña desesperada por conseguir los remedios que la mantienen con vida.

InformateSalta dialogó con Carolina quien es madre soltera y nos contó la desesperante situación que vive ante la falta de remedios de su hija que viene dando pelea a esta enfermedad terminal desde los 16 años, lupus.

"La viene luchando hace 4 años, el año pasado estuvo en terapia y le daban 48 horas de vida porque le faltaban medicamentos. Ella tomo 10 clases de medicamentos y la dializan cada 15 días".

Carolina es el único sustento para su familia y hace 3 meses quedó sin trabajo con el cambio de gobierno, por lo tanto, quedó sin obra social y debe salir a vender ropa, actividad que ve afectada por la pandemia sumado a que si sale puede traer el virus o cualquier otro contagio a su hija. Hoy por hoy, debido a su situación económica sus hijos se mudaron junto a su madre.

"Me esta costando sacar a delante mi familia, tuve que distribuir mis hijos. Lo único que les pido es que me ayuden con la medicación porque no quiero que mi hija se muera en mis brazos. Apelo al corazón de todos para que me ayuden".

En estos momentos necesita Omeprazol 40 mg, Ácido fólico 5 mg por 30 comprimidos, Isonasida 300 1caja por 30 comprimidos, Bactrin Forte por 10 comprimidos necesita 2 cajas, Citrato de calcio x 1500 mg 1 caja por 30 comprimidos, Naprux 500 mg 1 caja por 20 comprimidos.

Si querés ayudar a Karen, podes contactarte con Carolina al 3874032221.