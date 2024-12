Brindarán una cena de fin de año a personas en situación de calle, ¡vos podés ayudar!

Los corazones solidarios salteños siguen latiendo y buscan siempre encender a otros con el único propósito de llevar alivio a quien la esta pasando mal. Poniendo un granito de arena es mucho más que solo observar desde lejos y es lo que hacen un grupo de salteños hace 7 años.

Vanesa Pantoja, una de las caras visibles de Cena Solidaria de fin de año, recordó como surgió todo "Nace en 2017 ante la inquietud de ver gente en situación de calle que no tenía con quién pasar o qué comer, fue la inquietud de cuatro personas y fueron pasando los años y fuimos sumando personas en diferentes situaciones. Abuelos, familias, turistas y gente que está en los diferentes nosocomios, en las guardias, en el interior. Hemos llegado a la 7° edición".

Otros de los colaboradores, Pedro Benisio, dijo "nosotros hacemos la Cena en el parque San Martín, frente al teleférico, donde esta la estatua del General San Martín, en un principio era para gente en situación de calle pero resulta que se fueron sumando un montón".

La esencia para nosotros es servir a esas personas que no la están pasando bien,"Nosotros a partir del 26 de diciembre nos sentamos ahí a informar, a quien se presente, ayer me tocó hablar con una familia que está en situación de calle, no pueden pagar el alquiler, no sabían donde pasar el Año Nuevo, nosotros lo invitamos con los brazos abiertos, no importa en que situación en están, vayan y compartan con nosotros, porque eso es mágico para nosotros.

Para colaborar pueden hacerlo contactándolos a través de sus redes, en Facebook Cena Solidaria Fin de Año, en Tiktok e Instagram: cenasolidaria.salta y tenemos un alias que es: cenasolidaria24. También hay una lista de ingredientes que pueden dar su granito de arena.

Vanesa agradeció a los salteños por su ayuda: "El salteño es muy solidario, lo que recibimos a través de estos 7 años es increíble. Hemos podido después de la Cena poder ayudar a otras personas, también diferente eventos solidarios. Siempre la gente solidaria se va encontrando, eso es lo bonito.

Destacó que en esta edición sumaron un Ropero Comunitario con prendas de vestir para la gente que llega esa noche. Cabe aclarar que la jornada en el parque comienza a las 16, pueden donar ropa ese día.

"Quienes quieran saber qué es, quienes puedan acercarse ese día, pueden hacerlo, yo les puedo asegurar que viven una Noche Mágica, el que llega ahí no se va" cerró la mujer por El Once TV.