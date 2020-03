Fondo Solidario: Sáenz solicitará a la oposición que lo controle y estableció los montos para sus funcionarios

El gobernador Gustavo Sáenz estableció montos y la modalidad en la que funcionarios públicos de primer nivel harán su aporte al Fondo Solidario Covid-19. Esta medida encabezada por el mandatario salteño, tiene como finalidad fortalecer el sistema de salud con recursos que financiarán en Salta la lucha contra la pandemia.

Los Ministros, harán un aporte de dos cuotas de $25.000; Secretarios y Subsecretarios, dos cuotas de $15.000; Personal de Apoyo de Niveles 1 y 2, dos cuotas de $15.000; y de Nivel 3, dos cuotas de $10.000.

Invitó a todos los funcionarios de menor jerarquía y a personal de apoyo de los niveles restantes a brindar su apoyo al Fondo Solidario.

Además, adelantó por FM Aries que le pedirá a la oposición que controle el Fondo Solidario COVID-19. "Vamos a pedir que sea controlado por la oposición porque no queremos que pase nada que no corresponda con ese fondo. Queremos que vaya realmente adonde se necesite, insumos médicos para todo lo que haga falta para esta pandemia, y cuando no haga falta ya se determinará a través de los distintos medios que se hará con ese dinero" indicó Gustavo Sáenz.