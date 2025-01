El Gobierno cuestionó las imágenes que difundió el chavismo de Nahuel Gallo: "Es un delito de lesa humanidad"

El Gobierno cuestionó las imágenes del gendarme detenido Nahuel Gallo que difundió el chavismo. "Es una puesta en escena", afirmó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad.

“Es una desaparición. Este video no es oficial. No están informando dónde está detenido”, apuntó Soto y trazó un paralelismo con los desaparecidos en la última dictadura militar argentina. “Videla decía 'Están detenidos'. No decían dónde, ni por qué”.

“Es una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, por eso la denuncia” que presentó el gobierno ante la CIDH, insistió el funcionario.

“Hay convenios internacionales que establecen que un Estado tiene derecho a tomar contacto con un nacional detenido en el extranjero, con la familia y tener un diálogo personal o telemático. Nunca lo permitieron. Lo detuvieron porque lo quisieron detener. Entró legalmente en Venezuela. Esto es una violación de todos los derechos", continuó Soto.