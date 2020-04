Sin excusas: Un móvil irá casa por casa a buscar a aquellos que deseen donar sangre

Así lo confirmó Bettina Saracino, directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, quien explicó que está previsto para aquellos que no tengan movilidad y no cuenten con el permiso para circular por SAETA. “Vamos a poder irlos a buscar a casa y llevarlos a donar”, dijo.

Tras la caída abrupta en la donación de sangre registrado en los primeros días de la “cuarentena obligatoria”, el Centro Regional de Hemoterapia de Salta tomó rápidamente cartas en el asunto y gestionó ante las autoridades un permiso de circulación para los interesados ya sea en transporte público o propio.

Incluso el miércoles, con un emotivo video, un grupo de jóvenes que tienen que seguir con sus tratamientos le suplicaron a la comunidad no dejar de donar sangre.

Afortunadamente, la respuesta de los salteños no se hizo esperar y un interesante número acudió a donar sangre, con excepción de ayer, donde el clima les jugó una mala pasada. “Hoy nuevamente bajó pero lo atribuyó a la gran tormenta que hubo, pero bueno, tuvimos tres días seguidos de la máxima cantidad de donantes que necesitamos”, dijo Bettina Saracino, directora del Centro a InformateSalta.

No obstante, a los fines de continuar facilitando el acceso a los donantes, desde la institución gestionaron un móvil para trasladar a aquellos que no cuenten con los medios. “El Comité Operativo de Crisis me puso a disposición un móvil con un chofer para los que no tengan movilidad y no tengan el permiso para circular por saeta”.

Saracino explicó que los interesados pueden comunicarse al 4215020 durante las 24 horas. “Ahí los guiamos, a ver si cumplen los requisitos, y si no tienen movilidad, los registramos todos los días a los que quieren ir a donar, yo paso ese listado al comité y el comité se encarga de contactarlos y pasar a retirarlos por los domicilio. Hoy va a ser el primer día”, dijo.

Por último, comentó que a raíz del avance de la pandemia, se extremaron las medidas de protección. “Todo el personal está con los elementos de protección personal, se incrementó la limpieza de los sillones de donación entre donante y donante, pusimos sillas afuera en el jardín y agregamos un box a la entrada de pre admisión donde se les toma la temperatura, los datos, y se los invita a lavarse las manos con alcohol en gel”, finalizó.