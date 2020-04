En cuarentena, motociclista sin permiso de circulación se queda sin su moto

A pesar de la cuarentena por el coronavirus en todo el país, no se logró suspender totalmente la circulación de personas no esenciales. El jefe de Prensa de la Policía de Salta, Miguel Velarde, indicó en FM Profesional que todos los días se secuestran 19 vehículos debido a que sus conductores no logran acreditar permisos de circulación.

Hasta el momento son 167 vehículos secuestrados, de cuales 134 son motocicletas, es decir el 80% de los secuestros. Por ejemplo, esta mañana en el control del templete San Cayetano, dos motos más fueron retenidas porque sus conductores no pudieron acreditar la autorización para circular, además de no contar con licencia correspondiente.

“La mayoría de las personas se molesta, pero son muy pocas las que se resisten o pasan a un delito como la resistencia a la autoridad o atentado a la autoridad" agregó Miguel Velarde.

Los vehículos y rodados secuestrados son trasladados a las dependencias policiales debido a la inactividad judicial, lo que impide su traslado a los lugares asignados. Al momento de ser interceptados por la fuerza policial, los conductores no han sabido justificar por qué y hacia dónde circulaban por la vía pública.