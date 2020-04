Salteños que estudian en La Rioja están desesperados y necesitan volver con sus familias

Es la historia de muchos salteños que se viene repitiendo en nuestro país. En este caso son alrededor de 50 chicos de distintas carreras y años de cursado que están varados en La Rioja sin dinero y casi sin alimento. Entre ellos tratan de tenderse una mano, pero a veces las distancias entre una pensión y otra se hace imposible. Piden ayuda al gobierno para poder volver junto a sus seres queridos.

En el caso de Anabel Guaranca . Ella estudia el tercer año de Bioquímica en la Universidad Nacional de La Rioja. InformateSalta dialogó con tres de los tantos estudiantes salteños que solo piden a quien pueda ayudarlos para volver junto a sus familias.

"No sé a quien acudir, ya no me queda nada, mis padres no me pueden mandar dinero y no pueden salir a trabajar. Acá hay miedo de salir a las calles. Queremos estar con nuestras familias y no pasar hambre. Del alquiler aún no pagamos abril. Mis papás son independientes y no pudieron enviarnos dinero. Nos estamos quedando sin comida."

Por su parte Amira Lagoria, prima de Anabel, es estudiante de Abogacía y fue quien nos contactó primero. Nos contó: "El dinero se acaba y no cuento con algún medio necesario,aquí La Rioja dio un bonus de 5000 en la cual tampoco ninguno salió beneficiado por no ser riojano. Ni en el ANSES tampoco el bono de 10.000"

Otro de los casos que conocimos fue el de Rodrigo estudiante de Medicina del 4to año. Él está sumamente preocupado porque incluso su madre estuvo enferma e internada en Salta sin nadie que la cuide, él es hijo único.

"Nuestros padres no nos pueden mandar plata por el sistema que tenemos que es por pago fácil y aquí esta todo cerrado. Aquí la cuarentena es muy rigurosa. Estamos aquí varados desde comenzó la cuarentena, es tanta la cantidad de chicos salteños que vienen a estudiar a esta provincia que alguno nos tuvimos que quedar por practicas o por exámenes.. sin saber que iba a pasar"

"Pido por mis compañeros y por mí, que por favor el Gobernador de Salta haga algo en esta situación porque muchos estudiantes aquí la estamos pasando mal. Además a muchos compañeros es la primera vez que están aquí" contó el joven.

Incluso los chicos han creado un grupo de WhatsApp para poder estar al tanto de las necesidades y ver de ayudarse, porque algunos tienen menos que otros.