Hoy vuelven a abrir los bancos: quiénes pueden ir y cómo será la atención

Los bancos reabrirán hoy la atención al público en general, pero con ciertas limitaciones.



La reapertura general llega al cabo de un período en el que, entre el viernes 3 y el jueves 9, la atención al público fue restablecida sólo para jubilados y receptores de planes sociales, según un cronograma establecido en ese caso por la Anses, y después de que el sábado el gobierno finalmente incluyera el servicio bancario como una actividad “esencial”.



Sobre cómo será esta semana, a través de la Comunicación A6958 el BCRA dispuso que “las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general –excepto para la atención por ventanilla– a partir del lunes 13 de abril de 2020 y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en dos horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”.



Pero para hacer trámites como, por ejemplo, acceder a cajas de seguridad, los clientes del banco deben solicitar turno a través de la página web del banco u otros medios que el banco hubiera establecido, como correo electrónico y teléfono.



Las personas con documento terminado en 0 ó 1 y las empresas con CUIT terminado en 0 ó 1 que tramitaron y obtuvieron su turno podrán presentarse hoy para realizar el trámite deseado. El cronograma de atención sigue del siguiente modo: martes, terminaciones en 2 y 3; miércoles, terminaciones en 4 y 5; jueves, terminaciones en 6 y 7; viernes, terminaciones en 8 y 9. Siempre, claro, que se haya reservado y obtenido turno previo.





El comprobante de turno que el banco envía a su cliente, indicando día, identidad de la persona o representante empresario y domicilio de la sucursal correspondiente, sirve como permiso de circulación.

Este nuevo régimen será puesto a prueba. De hecho, la circular del Central señala que su vigencia es –por ahora- hasta el viernes 17 y no incluye, vale reiterarlo, la atención por ventanilla. Según la normativa, los clientes podrán presentarse sólo en el día y sucursal indicados y con la constancia de turno emitida por la entidad financiera.



Jubilados y pensionados



Los bancos también continuarán atendiendo a jubilados y pensionados. En esos casos, aclara la circular del Central “conforme al cronograma que la Anses o el correspondiente ente administrador establezca, no siendo necesaria la obtención de turno alguno”.



La atención al público se volvió una cuestión de particular atención, incluso política, desde que el viernes 3 los bancos reabrieron la atención al público, pero limitado al pago a pensionados, jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios de Anses.