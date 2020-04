¿Aprobarán a todos los alumnos este año?: Revelan de qué dependerá la decisión

"A un estudiante no lo define un año escolar. Lo que uno termina evaluando es toda la trayectoria obligatoria, que se compone de catorce años", dijo el ministro Trotta. ¿Podría definirse que todos los alumnos pasen de año?.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que "no es un escenario posible que no vuelvan las clases este año. Todo hace suponer que vamos a poder regresar físicamente a las escuelas", remarcó.

No obstante, admitió que "no hay una fecha definida todavía. Tenemos una incertidumbre en los plazos". Acotó que "Hay dos componentes que tendremos en cuenta a la hora de definir. Uno es el epidemiológico: que el nivel de contagio y la circulación del virus estén controlados y no lleve a que se acelere la curva. La otra es, que al momento de regresar, haya tranquilidad en las familias, estudiantes y docentes".

Algunos provincias podrían volver antes

Reconoció como "una posibilidad que las provincias con menos infectados vuelvan antes a tener clases, pero aclaró que "no hay ninguna decisión al respecto".

Asimismo, puso de relieve que "la definición tiene que ser fruto de un profundo consenso. Las decisiones individuales pueden echar a perder el esfuerzo colectivo que estamos llevando adelante. No podemos descuidar la administración del nivel de contagio".

El funcionario recalcó que "los docentes tienen un rol imprescindible, el de enseñar" y destacó que apuntan a "hacer todo lo posible para que la desigualdad, en un país profundamente desigual como Argentina, no se profundice".

¿Todos aprobados?

Trotta no descartó que se pueda imitar lo realizado por algunos países europeos, como España e Italia, donde se resolvió otorgar un aprobado general y que todos los alumnos, salvo excepciones, pasen de año.

"Dependerá de en qué momento se termine volviendo a cada una de las aulas. La acreditación de los saberes creemos que hay que hacerla una vez que se retomen las clases presenciales y serán los maestros quienes, conociendo su realidad, la lleven a cabo. Lo que debemos planificar es el día después y en eso estamos trabajando junto a los 24 ministros de las jurisdicciones", manifestó el ministro de Educación.

Además, reconoció que para las definiciones se "deben tener en cuenta la heterogeneidad que hay en el sistema. Cada paso grande que demos tiene que ir acompañado de un enorme consenso, con los sindicatos docentes y las principales referencias educativas del país. A un estudiante no lo define un año escolar. Lo que uno termina evaluando es toda la trayectoria obligatoria, que se compone de catorce años".

Cómo se garantizan los aprendizajes obligatorios en un tiempo mucho más acotado

"Garantizar los saberes no implica necesariamente dar todos los contenidos. La clave estará en habilitar los mecanismos para intensificar los aprendizajes. Por eso, ya evaluamos la articulación del ciclo lectivo 2020 con el 2021. Esta semana comenzará a sesionar Consejo para la Calidad Educativa, que entre sus funciones tiene analizar el día después", manifestó Trota en declaraciones a diario Infobae.