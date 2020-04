Costa Rica y su gran sistema de Seguro Social CCSS  

Desde su fundación en 1941, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha velado por los derechos de salud y manutención de la clase trabajadora. Aún con todas las reformas que se han hecho, no ha cambiado su objetivo: brindar una atención de calidad a los trabajadores y familiares.

Encontrará sobre el sistema de seguridad social de Costa Rica aquí en Info adicional.

Los derechos de seguridad de los trabajadores de Costa Rica



El sistema tripartido de seguridad social de Costa Rica se encuentra resguardado en la Constitución Nacional. La carta magna se ha encargado de brindar estrategia a todos los gobiernos para crear un sistema completo de salud. Es por eso, que hoy cuenta con unos 30 hospitales capacitados para brindar una atención óptima a los ciudadanos.

Considerado uno de los mejores sistemas de seguridad social en Iberoamérica, el CCSS administra dos tipos de seguros más un régimen no contributivo orientado a la población más necesitada del país. Aprendamos un poco más de estos y cómo puedes acceder a cada uno de ellos.

Seguro de pensiones del CCSS



El sistema de pensiones ha sido creado con el fin de resguardar la seguridad del ciudadano una vez que ha llegado a la vejez. También es aplicable cuando al trabajador le ocurre un accidente o enfermedad que lo deja bajo condición de invalidez. O bien, asegura una manutención a la familia cuando el asegurado ha muerto.

Sin importar el tipo de pensión a la que se opte, el objetivo es garantizar tanto al asegurado como a su familia su manutención. La razón es que bajo tales condiciones es casi imposible, por lo decir que imposible generar algún tipo de ingresos.

Ahora bien, para poder adquirir el beneficio, el asegurado tiene que cumplir con ciertas condiciones. En el caso de la pensión por vejez, debe cumplir con el requisito de la edad. Para las mujeres, la edad mínima para recibir la pensión por vejez es de 59 años y 11 meses, mientras que en los hombres la edad es de 61 años y 11 meses. Claro está, también será necesario contar con más de 462 cotizaciones registradas.

El caso de la invalidez es un tanto diferente. No se necesita tener todas las cotizaciones para recibir este tipo de pensión. Este beneficio está orientado a la manutención de una persona que posee una alteración en su estado físico o mental.

Los profesionales del seguro social se encargarán de hacer una evaluación médica que determinará si el paciente cumplir con los requerimientos. Esto quiere decir que no posee la capacidad de generar ingresos por sí mismo.

Seguro de salud



Todo ciudadano costarricense que trabaje en una empresa bien sea privada o del estado tiene derecho a recibir atención médica especializada. También pueden optar a este beneficio aquellos trabajadores independientes con ingresos suficientes para pagar las cotizaciones.

A través de este programa se ofrece atención médica a los familiares directos del asegurado, a saber, cónyuge, hijos y padres. Pero también se otorgan subsidios económicos dependiendo de las condiciones y calidad de vida del asegurado.

Como condición principal para que los hijos se beneficien de este derecho, estos no deben tener más de 25 años. Además de que si es mayor de edad debe acreditar que se encuentra estudiando. Mientras tanto, los padres que reciben el beneficio gracias al asegurado deben estar en condición de dependencia total del mismo. O bien, presentar invalidez.

Régimen no contributivo



Por último, el CCSS cuenta con un sistema que pocos países han implementado en su seguro social. Se trata de un régimen no contributivo que busca otorgar subsidios a personas que no cuentan con un salario digno. Esto quiere decir que se encuentran en estado de pobreza extrema.

El requisito principal para recibir esta ayuda financiera es no haber cotizado con una empresa o no alcanzar las cuotas registradas solicitadas en la pensión de vejez. En tal sentido, este programa está dirigido a personas inválidas, desamparadas, viudas, huérfanos e indígenas.

Otra razón por la que puedes optar a este tipo de régimen es que no puedas cubrir tus necesidades básicas y las de tu familia, tales como la vivienda, la alimentación, y por supuesto, la salud. No obstante, para ello tendrás que presentar acreditación de tal hecho.