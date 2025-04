Nueva York: Un helicóptero se estrelló en el río Hudson y hay 6 muertos

Seis personas murieron este jueves, tras estrellarse un helicóptero en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York.

Casi una hora después del hecho, las autoridades confirmaron que no había sobrevivientes.

El siniestro ocurrió a las 15.15 hora local, en la zona de West Side Highway y Spring Street, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que también alertó sobre demoras en el tránsito y una fuerte presencia de vehículos de emergencia en los alrededores.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicó que recibió un llamado de alerta alrededor de las 15.15, por la presencia de un helicóptero en el agua, y desplegó unidades terrestres y marinas para realizar tareas de rescate.

Fuentes policiales confirmaron casi una hora después del accidente que todos los que iban a bordo murieron.

NBC News detalló que las víctimas son una familia de turistas españoles, dos adultos y tres menores de edad, y el piloto.

Un testigo presencial contó que vio cómo una de las aspas del helicóptero se desprendía mientras la nave se dirigía hacia el sur, rumbo a Nueva Jersey. "No sé qué pasó con la cola, pero cayó en picada. Cayó a pocos metros del túnel Holland. No me puedo imaginar lo que habría pasado si lo impactaba", relató.

Según informaron medios norteamericanos, el helicóptero, identificado por la Administración Federal de Aviación como un Bell 206, sobrevoló Manhattan durante unos 15 minutos antes del accidente. Un video captó el momento en que se hundía en el agua boca abajo, sin el rotor de cola ni la pala del rotor principal. Era su sexto vuelo del día.