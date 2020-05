Bares salteños se preparan para su regreso: preparativos y medidas de seguridad

Este es el caso de Zeppelin y Barny Gómez, cuyos propietarios son los hermanos Fernando y Ricardo Zerega, quienes ya vienen tomando medidas dentro de sus locales. Además, han estudiado las mejores prácticas y protocolos por la Pandemia a nivel mundial en este tipo de locales, en vistas a ganar tiempo y anticiparse a lo que esperan sea una pronta posibilidad de reapertura.

Si bien con la venta a través de los Delivery algún ingreso han generado, no alcanza ni para los gastos fijos en muchos de los restaurantes, bares o confiterías de la ciudad. Y es por eso que cuentan las hora de poder abrir sus puertas y recibir nuevamente a los clientes, respetando las medidas de seguridad e higiene que se indiquen.

Fernando Zerega, propietario del bar Zeppelin, en diálogo con InformateSalta, dijo que estudió los protocolos que se siguen en países como Suecia, Noruega y Lituania, donde ya volvieron a funcionar, y hacen este tipo de recomendaciones para recibir a su clientela tras el cierre por el aislamiento.

"Ojalá que luego acá no inventen cosas raras para pedirnos que implementemos antes de abrir. Venimos de pasar muchos días sin ventas, y me preocupa que por ahí gente que no tenga conocimiento arme un protocolo imposible de cumplir o a un costo demasiado elevado en cosas sin sentido", dijo.









Estas son las pautas que ya están avanzando en implementar por la emergencia sanitaria COVID-19

1- Mobiliario:

- Las mesas a una distancia de 1,5 metros entre cada una. Cada mesa podrá tener hasta 4 comensales.

- No se permite acoplamiento de mesas, ni la permanencia de mayor cantidad de personas por mesa.

- Prohibido el uso de barras, para la permanencia de público.

- Prohibido el autoservicio.



2- Personal:

- Todo el personal del local deberá utilizar en forma obligatoria tapaboca, que cubra correctamente nariz y boca y el uso de guantes de látex.

- En la elaboración y emplatado de alimentos se deberá usar además de la cofia y el uniforme correspondiente, tapaboca, debiendo tener SIEMPRE disponible para el personal de guantes, tapabocas y alcohol en gel y concientizar, su uso.

- En el pasaplato, el mozo deberá desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de tomar el plato y entregárselo al consumidor. Debiendo además un lavado de manos periódico al igual que todo el personal.

3- Medidas higiénicas

- Instalación de dispensadores de alcohol en gel en puntos estratégicos del local, a la entrada del salón, en los baños (en los cuales además se debe contar con jabón líquido y toallas de papel descartable), en las cocinas.

- Retirar de las mesas: condimentos, centros de mesa y todo aquel elemento que entorpezca la acción de desinfección, la cual deberá realizarse cada vez que los clientes se retiren del local (no permitiendo que un nuevo cliente se siente en dichas mesas antes de desinfectarlas).

- Podrán usarse las siguientes soluciones desinfectantes: Soluciones desinfectantes: alcohol 70°

Soluciones de amonios cuaternarios, Hipoclorito de sodio al 0.1%

- Extremar medidas de higiene en el ingreso de materia prima a la zona de elaboración, destinando una zona “sucia” para su desinfección.

- Lavar y desinfectar la vajilla fajinando con alcohol.

- Antes de la apertura: limpiar y desinfectar de manera intensiva y frecuente todas las superficies de contacto con los usuarios con soluciones de cloro al 0.1% u otros sanitizantes mencionados anteriormente (mesas, cocina, baños, puertas, pisos, manijas de puertas, áreas de uso común, mostradores, sillas, teclados, mouse, teléfonos, unidades de control remoto de televisión, cable y aire acondicionado, lapiceras, llaves, teclados de computadoras, cartas menú, pos). Ventilar el restaurante asegurando la mayor cantidad de circulación de aire fresco.

- A la entrada del local invitar a los consumidores desinfectarse las manos con alcohol en gel, haciendo lo mismo cuando se retiren del local.



Sugerencias



- En caso que se detecte dentro del personal alguien que presente síntomas de Covid19, se deberá de inmediato comunicar la situación al 911 para la activación del protocolo correspondiente.

- El horario de funcionamiento de todos los locales se limitará hasta la 4 a.m.

- Se sugiere fomentar la opción de Delivery, para limitar el movimiento de personas.

- El personal que cumpla las funciones de Delivery deberá utilizar tapabocas y guantes, y extremar los

cuidados cada vez que entren en contacto con dinero (por ejemplo desinfección de manos con alcohol en gel o cambio de guantes)



Recomendaciones para consumidores



- Usar alcohol en gel proporcionado por el establecimiento, al ingresar, luego de usar el baño y al retirarse del local

- Evitar el uso de dinero en efectivo, por tener alta concentración de microorganimos en general.

- A la población instar a Abstenerse de realizar reuniones en los bares de más de 4 personas.

- Usar el tapabocas el mayor tiempo posible que se encuentren en el recinto comercial.

-para compensar las pérdidas ocasionadas por el cierre previo y actual reducción de los cubiertos, estimular el uso de veredas (y partes de la calsada) ejemplo Lituano, Sueco y Noruego.

En todos los casos se recomienda respetar las disposiciones del MSP en cuanto a lavado de manos, evitar tocarse los ojos, nariz y la boca con las manos sin lavar, evitar contacto cercano con personas que presenten fiebre o tos, al toser o estornudar taparse con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, evitar compartir vasos, cubiertos y botellas, mantener ambientes bien ventilados.