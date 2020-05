Alberto: “Salir de la cuarentena como reclaman algunos es llevar a la muerte a miles de argentinos”

El presidente Alberto Fernández se refirió este miércoles a los planteos de economistas, empresarios y dirigentes políticos que en los últimos días pidieron una salida de la cuarentena más veloz debido al fuerte impacto que las medidas contra el coronavirus generaron en el mecanismo económico, financiero y laboral del país.

“Los que dicen ‘salgamos de la cuarentena ya’, sepan que salir ya en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos porque no lo podemos controlar eso”, aseguró en una entrevista en Radio con Vos. En esa misma línea, señaló: “Están jugando con el malestar que tienen los argentinos. Les pido que miren los informes; si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables”.







El jefe de Estado defendió las medidas restrictivas que tomó a partir del 19 de marzo, cuando anunció el comienzo de la cuarentena y la primera etapa de un plan de acción sanitario para enfrentar la pandemia. “No se puede hacer cuarentena y que la economía funcione, y los que eligieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes”, afirmó, marcando con crudeza la situación que pasaron algunos países de Europa y América Latina.

“Todo no se puede hacer. Le pido a la gente que reflexione. No es que yo tiro una gotita de apertura y veo cómo funciona. El mundo demuestra que han abierto, vuelto a cerrar y vuelto a abrir. Es muy difícil dosificar las salidas”, explicó.

Además, señaló que su objetivo es que la sociedad siga respetando el plan de acción dispuesto por el gobierno nacional. “Quisiéramos que ese plan se siga respetando porque eso nos va a permitir seguir controlando no solo la velocidad del contagio, sino también la epidemia, para ver si podemos evitar el famoso pico”, sostuvo