A pesar de ser una de las mañanas más frías, siguen las largas filas para cobrar el IFE en Salta

Las largas filas se repitieron este jueves en el Correo Argentino. Los beneficiarios se apostaron en el lugar desde la tarde ayer, a pesar del frío, y la aglomeración de personas se intensificó en la madrugada. Ya con las puertas abiertas de la sede central de la oficina postal, la fila llegaba hasta calle Corrientes y continuaba por Tucumán, registrándose una fila de más de 15 cuadras.

"Desde las 11 de la noche haciendo la fila. Estaba bastante frío. Trajimos carpa, dormimos un poquito de la 1 a las 3 pero por el frío y el ruido no se podía" contó un joven a Multivisión Federal. Otro de los beneficiarios contó que junto a un familiar se instaló desde ayer a las 19 .

"Desde ayer, a las siete de la tarde estoy. No hemos muerto de frío. Averigüé y me sale ahí que hoy cobro. La pase malísimo pero es lo que hay, vine con mi cuñado que él también tiene su familia" contó el hombre que a su vez pidió a los gobernantes no abrir las fronteras.

Lo que se pudo determinar es que hoy se juntaron letras de la franja 0 que ayer no cobraron debido a que el personal y el tiempo del Correo Argentino son reducidos también por la misma pandemia que obliga a tantos salteños a esperar por el cobro de este ingreso familiar.

En el lugar, personal policial recorre el lugar a fin de evitar inconvenientes en la espera. Aquí algunos videos de la espera desde las primeras horas del día, en una jornada muy fría pero marcada por la necesidad de muchos salteños que nos convierte en la quinta provincia con mayor cantidad de beneficiarios IFE.