De remisero a chofer de UBER en Salta: “Era esclavo, la diaria es de $500.000 al mes”

Cada vez son más los salteños que, dejando detrás un sistema obsoleto, prefieren el uso de las aplicaciones de transporte para movilizarse por Salta, mientras agencieros de remises complican la circulación en el centro al hacer cortes de calle para mostrarse en contra de las mismas que les complican sus negocios.

Con las voces a favor de esas aplicaciones, surgen los testimonios que dan cuenta no solo de la necesidad de regularizar este servicio, de la preferencia de los usuarios para viajar con más seguridad, sino también de cómo los trabajadores del volante son “esclavos” de los agencieros de remises o de los sindicalistas de taxis.

Roberto es un ex remisero, actualmente conductor de UBER quien, en una entrevista por Multivisión Federal, comentó que él supo trabajar casi una década en una agencia de remises y, recién ahora que optó por la app, puede ver mejor su situación, su ingreso, sin tener que rendir la famosa “diaria”.

“Yo estuve nueve años como chofer de remis, era un esclavo, la agencia me exigía que trabaje todos los días”, dijo agregando que “cuando llegaron las aplicaciones pensé ‘¿por qué debo estar en una agencia, pagando una diaria, donde no me daban viajes?’, con la app era mejor y tenía ganancia”.

En este punto mencionó que la diaria está rondando entre $400.000 y $500.000 al mes. “Esto que pasa ahora no sorprende, venimos de un ‘curro’ de las agencias, como se les está acabando ese curro, tratan de dar la cara para que no se les termine”, espetó.

Por su parte Victoria, también conductora de estas apps, habló igualmente por este medio espetando que ellos no están en contra de los taxistas ni remiseros, al contrario, saben que muchos de estos e incluso familiares están usando las aplicaciones porque “por primera vez en la vida, están haciendo diferencia en dinero, pueden reponer y mejorar sus autos”.

Aquí sentenció que el problema con taxis y remises no es la plataforma en sí, “son los agencieros, son los sindicalistas de los taxistas que nada hicieron para mejorar, que recaudaron para ellos mismos, no somos responsables de su incapacidad de sus representantes”.

“Aquí hay familias sin trabajo donde las apps son una opción, hay gente que no cobra como corresponde en sus trabajos y UBER les ayuda”