Concejales de Capital quieren volver a sesionar de manera presencial

La expectativa de los concejales es poder volver a sesionar de manera presencial a partir de la semana que viene. Si bien, de acuerdo a la última extensión de la cuarentena, el aislamiento obligatorio y estricto finalizará el domingo 10 de mayo, todo hace suponer que Alberto Fernández podría comunicar una nueva prórroga en los próximos días.

“Estamos esperando las decisiones que se tomen a nivel Nacional y lo que el gobernador determine con respecto a lo que diga el presidente. La idea es poder avanzar en la vuelta a las sesiones presenciales, tomando las medidas necesarias, las distancias, que en el recinto sólo estén los concejales”, dijo a InformateSalta el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile.

Con respecto a las sesiones con sistema virtual, el concejal consideró que no presentó dificultades, “tuvimos cuartas sesiones muy productivas, ayer hasta pudimos hacer cuarto intermedio. Logramos desarrollarlo muy bien al sistema. Pero me parece que hay temas y programaciones sobre proyectos que necesitan que lo trabajemos de manera presencial, por eso me parece que es recomendable volver, poder intercambiar información en el recinto”.

Sobre el desafío que representa para los nuevos legisladores adaptarse al trabajo en el marco de la cuarentena, Madile sostuvo que para ellos sería bueno volver a los encuentros presenciales ya que el trabajo en comisiones les da experiencia, un intercambio de manera inmediata, una dinámica más enriquecedora.

"El recinto es el lugar pleno de trabajo de los concejales donde nosotros podemos emitir las diferentes opiniones que favorecen a la democracia. Al margen de que el trabajo en las comisiones te permite llegar con dictámenes elaborado en base a datos, números concretos y con la problemática tratada específicamente, en el recinto se hace el debate general”, expresó.