Cuarentena hasta el 24 de mayo: "Toda la Argentina salvo Buenos Aires iniciarán una reapertura gradual"

Tal como se preveía, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe porteño, Horacio Larreta, confirmó este viernes que la cuarentena contra el coronavirus continuará hasta 24 de mayo.

En ese marco, explicó que la cuarta fase del plan de aislamiento que establece la "reapertura progresiva" de las actividades, no incluye a Capital Federal y el Gran Buenos Aires donde todavía se registra un alto nivel de contagios. "El AMBA sigue en la fase tres. El objetivo no se ha podido lograr allí porque la densidad es muy grande y todo se hace muy complejo"

Fernández detalló que a partir del 10 de mayo los gobernadores tendrán la facultad de habilitar el funcionamiento de industrias y comercios, siempre que cumplan con los "protocolos" para cada sector que publicará el Poder Ejecutivo. "En el interior del país, la habilitación de industrias y comercios está en manos de los gobernadores".

En tanto, afirmó que "hay lugares en el interior donde habitan más de 500.000 habitantes, pero que ya han logrado superar los 25 días" de duplicación de contagios.







La salud, antes que la economía

El mandatario cuestionó a los sectores de la oposición que piden abrir la economía y reclamó que "no mientan más", al tiempo que advirtió que no le van "a torcer el brazo". En Presidente comparó la situación de Argentina con la de Suecia, donde no se hizo una cuarentena estricta.

Ayuda a los sectores vulnerables

El jefe de Estado sostuvo también que el Gobierno sabe ‘del padecimiento de los que no la están pasando bien‘ por tener negocios cerrados o no poder trabajar. ‘Conocemos el problema que la economía atraviesa‘, subrayó, pero insistió en que lo que ‘más le preocupa es la salud‘ de los argentinos.

Números optimistas

Por último, dijo que la Argentina sigue el proceso esperado. "La cantidad (de casos) se ha ralentizado más y la cantidad de muertes está dentro de lo que pensábamos que podía ocurrir‘, señaló.

Además agradeció el esfuerzo de los argentinos. "Quiero agradecer el comportamiento de todos"