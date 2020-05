El significado de los sueños más buscados en Google

Si estás leyendo esta nota es porque muy probablemente te acabas de despertar de tu siesta habitual, o te quedaste dormido rumbo a tu trabajo y tuviste uno de esos sueños cuya explicación no llegas a comprender.

Soñar con cuestiones específicas o con una persona indeseada suele transformarse en una situación incómoda que te obliga a rumiar entre pensamientos hasta lograr develar el misterio que forma parte del maravilloso mundo de los sueños.

Como destaca Futooro, una web especialista en el análisis de los sueños con miles de respuestas a disposición, “los sueños son una serie de procesos psicológicos y biológicos que se producen mientras las personas duermen. Son manifestados en forma de pensamientos que muchas veces pueden parecer ser muy reales”. Y son tan reales que terminan transformándose en una obsesión para el soñador puesto que no resulta muy agradable soñar con una ex pareja que nos hizo la vida imposible o que nos fue infiel.

El impacto mayor ocurre cuando en algunos casos el sueño toma forma durante el casamiento de esa ex pareja que nos causó mucho dolor y la pregunta recurrente es: ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el significado? Probablemente el primer impulso de razón nos lleve a pensar que existe un deseo subyacente de volver con esa persona y esto es parcialmente cierto, especialmente en aquellas relaciones que se han terminado hace poco y donde todavía no hubo un proceso de asimilación. El pasado puede resultar incómodo y generar muchísima angustia que se traduce también más allá de la vigilia. Este tipo de sueños suelen desaparecer con el paso del tiempo y no hace falta consultar con un psicólogo.

Otro de los sueños frecuentes ligados a una ex pareja suelen tenerla como protagonista junto a otra persona. En este caso, el sueño denota celos y pese a que seguramente eso es lo que menos deseas ver puede ser el principio del camino de sanación. Es un claro indicador de que todavía existen sentimientos de pertenencia hacia esa persona y que todavía no se ha pasado. Un clavo no saca otro clavo y será mejor resolver todas las cuestiones del pasado para afrontar el presente con mayor solidez rumbo a un futuro pleno.







Soñar con dinero es otra consulta recurrente. Cuando sueñas con dinero obtenido de manera sencilla esto implica que subconscientemente detectamos que una persona desea manipularnos o comprarnos para obtener algo a cambio. Esto prende las alarmas y un sueño de este estilo puede despertar suspicacias y empezar a mirar con mayor carácter analítico a las personas. Cuando sueñas con mucho dinero tirado en el suelo quiere decir que algo no está bien y puede que en el fondo tengas apuros financieros.

Soñar con la pérdida de dientes suele ser un motivo angustiante y una pésima manera de comenzar el día. Esto puede significar que estás por perder algo, aunque según el mito popular puede deberse a que la muerte está rondando cerca de ti. Esto no implica que te vayas a morir por soñar que tus dientes caen, pero algunos lo asocian a que una pérdida importante se está acercando o ya ocurrió.

Sueños de sangre, ratas, alacranes, insectos, serpientes, bebés, agua y fuego son algunas de las temáticas de sueños para descubrir y llegar al significado que tanta ansiedad te genera.