Entrevistas 10 x 10: Marcelo “Roña” Cortes, y su imborrable huella en el fútbol salteño

Respira y expira fútbol. Recuerda con emoción a su abuela Estela escondiendo la comida y a su abuelo Victorio llegando en bicicleta. Admirador de sus tíos Eduardo y Armando al punto de haber sido profesional mirándolos y esperándolos cada día de “Reyes Magos”.

Memoriza a su tío “Conejo” enseñando a pegarle pleno, “seco”. Agradece eternamente a su madre Ana por el amor y la valentía, de ser madre y padre. Vistió la camiseta de Juventud Antoniana y de Central Norte con la misma pasión.

Aún se siente el ruido del balón cuando le pega de lleno con su pie derecho, tan preciso como letal. Sigue siendo futbolista. Por la Ciudad Judicial, sitio laboral, aún contagia esa costumbre de gambetear adversidades y ambicionar sin pesar ni cesar.

1- Anécdota

El primer clásico (Central Norte - Juventud) recuerdo que me enfrente con uno de mis tíos (Eduardo), lo hice expulsar. La jugada fue que yo le hice un sombrero y él me tiro la mano para atrás, me toco y me tiré. Cuando estaba en el piso vino el juez y lo expulsó. Mi tío se acercó y me dijo "sobrino no te hice nada," y le dijo al réferi, "como le voy a pegar, si es mi sobrino".

2- Infancia

Me acuerdo que mi tío Eduardo, viajó con la selección Argentina, y cuando volvió, nos trajo a mi y a mis hermanos, una pelota autografiada por el seleccionado, y fue con esa pelota que rompiamos todos los vidrios de la casa de mi abuela. Mi hermano Olver era el arquero, Aldo y yo nos encargabamos de patear y romper el ventanal, cada dos por tres.

3- Maestro

Mi padrastro, Amancio Ramirez, me aconsejó y me enseñó muchas cosas desde las inferiores.

4- Un ídolo

Messi, tanto en su calidad como persona, y obviamente su magia como jugador.

5- Un compañero

El señor Luis Flores, “el Wacha”.

6- Un técnico

Juan de la cruz Kairuz, de la mano de él, a los 15 años, debuté en primera.

7- Si tuvieras que elegir tres Cortes

Cristián, Emanuel y Santiago Cortes, mis hijos, para mi son los mejores tanto dentro y fuera de la cancha. Hay una cosa genética en la familia ligada directamente al fútbol. Cómo una raza, una genética...

8- Una tristeza

La muerte de mi papá, René “La Chancha” Cortes. Era muy chico, tenía 8 años cuando nos dejó.

9- Una alegría

El ascenso con Juventud Antoniana al Nacional B.

10- Un sueño

Que mis hijos, cumplan sus sueños de jugar en primera, profesionalmente.