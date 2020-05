Se registrará a los padres que obstruyan los vínculos familiares: "Muchos toman a los hijos como botín de guerra"

El Senado de la Provincia aprobó ayer un proyecto que prevé la creación del Registro de Obstructores de vínculos familiares, en el cual serán inscriptos las madres y padres separados que impidan que sus hijos tengan contacto con el otro progenitor.

En diálogo con InformateSalta, su autora, la senadora Silvina Abilés detalló que se trata de un registro similar al de deudores alimentarios. “El padre que está siendo perjudicado por esto pide ante el juez, en el cual se ventiló la tenencia, el régimen de visitas, porque previamente ya hay una sentencia que se está incumpliendo”, dijo.

En este sentido, subrayó que en el mismo Juzgado y expediente se pedirá la inscripción del padre obstructor, que solo podrá ser dado de baja cuando cese de su actitud. “He visto como los padres toman a los hijos como botín de guerra y esto provoca un gran perjuicio al menor, que muchas veces se traduce incluso en daños psicológicos cuando no puede ver a su papá, a sus abuelos, o cuando no pueda ver a su mamá”, indicó.

La legisladora consideró que era necesaria la creación de dicho registro para de alguna manera ejercer presión sobre el padre o madre que impida el vínculo y de esta manera dejar a los menores de edad afuera de los conflictos que se suscitan entre mayores. “Se pensó en salvaguardar a los derechos del niño y la única sanción que vemos es de alguna manera restringir los derechos del mayor”, manifestó.

Finalmente, indicó que a futuro, puede llegar a prever sanciones como no poder obtener una licencia de conducir, no poder viajar al exterior o ser requerido por los empleadores. “Moralmente es una sanción estar en este registro”, aseveró.