Scoring: "Van a tener que estudiar, rendir y demostrar que están capacitados para la licencia"

El scoring es un sistema que llegó a Salta y entrará en vigencia desde el martes 1 de abril. Desde la Secretaría de Tránsito Municipal y Seguridad Vial, Matías Assennato habló con la CNN Salta-94.7 y explicó como va funcionar y la importancia del sistema.

"Si te detectan alcoholemia, tenés un accidente de tránsito y te da alcohol no importa la graduación, automáticamente, cuando surge la sentencia se comunica al organismo Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial te quita los 20 puntos. La graduación alcohólica va tener incidencia en el costo de la multa. Vas a pagar menos si te da menos graduación y más si te da más pero a los 20 los perdés".

Assennato aclaró que en todos los casos que el conductor pierda los 20 puntos, deberá realizar un curso de Seguridad Vial, los cuales serán dictados por familiares de Víctimas en Siniestros viales y que el hecho de realizar el curso no le retorna los puntos perdidos. "No es que hacés el curso y recuperás los 20 puntos, y seguís incumpliendo con las normas. Por año van a recuperar 4 puntos, los que no son profesionales, los conductores profesionales, cada 2 años van a poder recuperar haciendo estos cursos 4 puntos".

Tenes que sentarte, estudiar, rendir y demostrar que estás capacitado para recuperar tu licencia

A través de La Mañana de La CNN, sostuvo que "la finalidad es que el conductor cumpla las normas de tránsito, quizás a muchos no les interesa pagar una multa económica, ya no va ser pago y ya. Van a tener que sentarse, a estudiar, rendir , demostrar que esta capacitados para recuperar tu licencia".

Consultado por infracciones de motociclistas y los puntajes detalló: "En el caso de la motos, el no uso de casco además de perder la moto porque si te detectamos circulando sin usar casco , estamos con un programa muy fuerte, ya llevamos más de 200 motos secuestradas el mes pasado. Si no usás cascos perdés la moto, pagás la multa y perdés 5 puntos en el scoring".

Siniestralidad, multas y educación vial

El Secretario de Seguridad de tránsito y Seguridad Vial confirmó que "la mayor cantidad de multas o actas por días son "el mal estacionamiento" en sendas peatonales, garajes, donde pierden 4 puntos los conductores".

Destacó el trabajo en las escuelas, colegios de todos los niveles tanto privados como públicos. "Instruimos a más de 20 mil alumnos en 2024 y este año 2025, esperamos llegar a 30 mil con una clase de Educación Vial".

El funcionario sostiene que la conjunción de todos los trabajos que realizan en esta gestión quedaron reflejados en números. "Bajamos más de un 22 % los accidentes entre el 2023 y 2024, son más de 1000 siniestros menos".