"Le voy a echar agua hervida en el lomo y lo voy hacer matar con la perra"

Una abuela de B° 2 de Abril en Embarcación, que tiene un comedor en su vivienda, sufrió el robo de una bandeja de canelones.

La abuela contó que está cansada de lo que le toca vivir a diario a pesar de que ayuda a los chicos que están con problemas de adicciones o en situación de calle. Aseguró que no es la primera vez que es víctima de robo.

Son los mismos chicos que yo les doy de comer

La abuela convocó a UVC Canal 10 para exponer la situación con la esperanza que de que sientan miedo y no vuelvan a delinquir y advirtió: "No se olviden que yo tengo una perra que los va matar si llegan a entrar, nada más que yo no la dejo afuera por las criaturas".

La mujer confirmó que entraron 4 veces a sacar por la ventana. ¡No puede ser! Son los mismos chicos que les doy de comer, no les mezquino un plato de comida. Todos los vecinos saben que yo soy la única que les doy de comer, pero parece que no les interesa. Vienen a pedirme comida, trabajo, para barrer, les doy una escoba y les doy $1000. Mi hijo me dice ¿cómo le vas a dar $1000?".

Frustrada, contó que "lo amenacé, le dije que le iba a echar agua hervida en el lomo, cuando entre a robar y lo voy hacer matar con la perra para que aprenda a no entrar.

Identificó al delincuente como Wilson, que reside en B° Eva Perón. "Él siempre me pide comida. A veces viene a las 12 cuando la gente está comiendo y la gente ya lo conoce. Ayer entraba, salía pero no me di cuenta que sacó la bandeja de canelones, no me importan los canelones sino la actitud, se va hacer peor".

Enojada con los vecinos que le cuestionan el hecho de que ella lo ayuda a los jóvenes que delinquen les reprochó el hecho de que no fueron a la reunión. "hay que hacer locro, vino y cerveza para que vayan, a la gente no les interesa nada. Eso que yo les ayudo. Habían 10 conmigo".

Por último contó que la policía no recorre la barriada. "A mi me da rabia, cómo me van entrar a mí casa estando yo adentro, entraron por la ventana, sacaron colchas, sábanas, a las 7 de la mañana, hice la denuncia y ni se mosquearon".