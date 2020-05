Extorsión por mail: $2000 en bitcoin o mostramos tu video de auto placer

Así funciona este particular método de extorsión, que mediante un mail que llega a tu correo particular, pretende sacarte dinero no rastreable, mediante la compra de bitcoins, a cambio de no exhibir a conocidos supuestos videos de contenido sexual.

Este tipo de prácticas se conoce como Sextorsión, y cada vez es más frecuente. Se trata de una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer pública imágenes y videos de su intimidad sexual.

Generalmente funciona mediante un correo electrónico o mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y videos comprometedores y te pide un rescate en dinero.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de sextorsión? Guardá todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía. La denuncia se debe hacer en la fiscalía que te corresponde por tu domicilio. Ingresá al área de denuncias de Con Vos en la Web y buscá la fiscalía más cercana para presentar las pruebas.





Así funcionó este chantaje:

Remitente: Wallis Piraino <[email protected]>



Soy consciente, y sé cual es tu contraseña.

Necesito toda tu atención para las próximas 24 horas, o sin duda me aseguraré de que vivas de culpa por el resto de tu vida.

Hola, no me conoces. Sin embargo, sé todo lo que tiene que ver contigo. Toda tu lista de contactos de Facebook, contactos telefónicos y toda la actividad virtual en tu ordenador desde 185 días anteriores.

Y esto incluye, su video de auto placer, que me lleva a la razón principal por la que estoy escribiendo este correo electrónico en particular a usted.

Bueno, la vez anterior fue a ver los sitios web de material para adultos, mi malware terminó siendo activado en su PC que terminó registrando un hermoso metraje de su juego de placer propio mediante la activación de su cámara web.

(tienes una preferencia excepcionalmente extraña por cierto jaja)

Tengo toda la grabación. Si, tal vez usted siente que estoy jugando alrededor, sólo prueba de respuesta y voy a reenviar la grabación al azar a 8 personas que conoce.

Podría terminar siendo tus amigos, compañeros de trabajo, jefe, madre y padre (no estoy seguro! Mi sistema elegirá aleatoriamente los datos de contacto).

¿Podrás mirar a los ojos de alguien de nuevo después de eso? Lo dudo...

Pero, no tiene que ser esa ruta.

Te voy a hacer una sola vez, sin oferta negociable.

Comprar $ 2000 en bitcoin y enviarlos en la siguiente dirección:

b***c1qcrah2h3j466zdx5zkmk8ytmtpjg3v7clhdrfwq [copiar y pegar con

mayúsculas y minúsculas, y eliminar *** de él]

(Si usted no sabe cómo, mirar en línea cómo adquirir bitcoin. No pierdas mi valioso tiempo)

Si envías esta "donación" en particular (llamémoslo así?). Después de eso, me iré para siempre y nunca te volveré a contactar. Me des haré de todo lo que tengo en relación contigo. Usted puede seguir viviendo su estilo de vida diario ordinario sin ninguna preocupación.

Tienes 24 horas para hacerlo. Su tiempo comienza tan rápido que pasa a través de este correo electrónico. Tengo un código de programa único que me informará tan pronto como leas este correo, así que no intentes jugar inteligentemente.

Cómo cuidarse: