ANSES sigue sin abrir sus puertas, salteños hicieron fila por una falsa información

Se trata de media cuadra de personas que en muchos casos vieron en redes sociales el anuncio que desde hoy habilitaban la atención al público. Al enterarse de que no serán atendidos mostraron cierto enojo ya que todos coincidían que no son atendidos en el 130.

Una fila de media cuadra esperando desde muy temprano, aún con el frío, para ser atendidos luego de haber recibido la noticia de que la Entidad Nacional abriría sus puertas y daría atención al público, fue la que registró las oficinas de ANSES de calle Jujuy, indicó el móvil de Multivisión Federal.

Algunos de las personas dieron los motivos de su presencia en el lugar, si bien muchos dijeron que llegaron por un mensaje falso o noticia falsa que circulo por Redes Sociales, coincidieron en que no consiguen ser atendidos por el 130.







“Me mando mi sobrino del WhatsApp que salió en el Facebook, o sea no estamos acá porque querer estar y tomar frío, todos tenemos información de que iba abrir hoy, estoy desde las 6” contó una de las mujeres. “Yo también vine a hacer un trámite de mi papá que no puede cobrar y está enfermo. Somos de Santa Victoria no pudimos volver y no puede cobrar” justificó otra.

Una mujer embarazada entre los concurrentes contó: "Había recorrido por las Redes sociales que hoy había atención al público, el error de uno de confiarse en fuente que no son más formales. Creo que todas las personas que estamos acá necesitamos hacer algún trámite urgente y como no tenemos respuesta por la pagina o 130, estábamos con la esperanza de que nos solucionen” concluyó.

Lo cierto es que desde la Entidad Nacional no está prevista la atención al público por el momento hasta que no sea garantizada la “no circulación del virus” sobre todo por el grupo de personas que deben ser atendidas en el lugar, entiéndase Adultos mayores y embarazadas. Se aclara que sí están concurriendo a las oficinas algunos empleados pero por tareas específicas.