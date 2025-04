En el Domingo de Ramos, Cargnello exhortó "hacer el bien" entre los salteños

El domingo 13 de Abril se celebró en el mundo el Domingo de Ramos, una fecha que abre la puerta a la Semana Santa en un año Santo como refirió Monseñor Mario Carngnello en su Homilía en la Catedral Basílica de Salta

"Mis queridos hermanos celebramos el Domingo de Ramos y se nos abre la puerta para entrar en la Semana Santa. El gran protagonista es el Señor, él quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros, así como entró en Jerusalén no en esplendor de un caballo sino montando un burro, un animal de menor calidad...no es un Emperador que entra ostentando poder, es un Dios que entra sirviendo y esperado que un burro lo lleve. Al abrir a la semana, pensemos que viene así Jesús, atravesado por esa actitud humilde siendo el hijo de Dios y quiere golpear la puerta de nuestro corazón para que le abramos el corazón".

"Más importante que llevar un Ramo, es abrir el corazón..."

Es importante acercarnos a Dios y dejar de lado las cosas mundanas "Semana Santa es un momento para frenar un poco esas cosas que nos distraen todos los días y dejar lugar al encuentro con el Señor para rezar un poco más, para hacer el bien, para confesarnos, para celebrar la Eucaristía, para que el señor entre y nos transforme en la medida que en que encuentre en nosotros un corazón abierto".

Destacó la importancia de estas Semana Santa, que coincidirá en la celebración con distintas Iglesias "primero porque es una Semana Santa que la vivimos en un año Santo en el que la Iglesia abre las puertas de la Misericordia para recordarnos que Dios abre su corazón Misericordioso y segundo porque este año vamos a celebrar en la misma fecha con las Iglesias Ortodoxas, Protestantes, todos juntos, el 20 de abril, el Domingo de Pascua y creo que incluso la comunidad Judía va empezar la Pascua Judía.

Por último manifestó sobre el domingo de Ramos "nos sentimos edificados, nosotros los Sacerdotes por el testimonio de Ustedes, que todos los años, el Domingo de Ramos, vienen participan, quieren llevar un ramo bendito, pero no se olviden que más importante que llevar un Ramo, es abrir el corazón, no acaba simplemente llevar una especie de signo de una bendición que no llega a su plenitud como bendición si yo no le abro el corazón a Jesús, así como lo tengo así como soy en este momento".

También agradeció la presencia de niños que son llevados por sus papás o sus abuelos que tiene que ver con la calidad de los gestos y las enseñanzas diarias para que no se pierda y que la Semana Santa revitalice.