Murió una niña de una comunidad originaria en Rivadavia Banda Sur

El hecho fue contado por Dalmiro Acosta, en su red social Facebook, que expuso que el 15 de mayo último falleció una niña de 2 años en el departamento de Rivadavia Banda Sur, cuando la menor fue trasladada en una ambulancia junto a su madre ya que se encontraba con un problema de neumonía.

Con fotos, Acosta detalló su presencia en un funeral, dado que es pariente de la familia que perdió a una de sus integrantes. El cortejo fúnebre del viernes 22 de mayo es de una nena de dos años. La denuncia pública denota que habrían existido demoras en el Hospital de la localidad de Rivadavia Banda Sur para internar a la niña, que falleció la madrugada del jueves 21 de mayo.

El viernes 15 de mayo una maestra de Misión La Esperanza, ubicada a 30 kilómetros de Rivadavia Banda Sur, del departamento Rivadavia, se comunicó con el Hospital local. La ambulancia llegó y trasladó a la nena con su mamá. Al llegar, el médico que evaluó a la pequeña paciente y aparentemente entendió que no precisaba internación.

En el informe médico manuscrito que firmó Ariel Pérez Palma y que fue entregado a Acosta en el Hospital se detalló que el viernes, cuando recibió la atención en consultorio, la niña fue medicada con amoxicilina e ibuprofeno. Según el periodista, también se pidió un hemograma completo. la niña estaba estable. Del informe surge que tenía antecedentes de consulta previa por “diarrea, nutrición por falta de progreso de peso, anemia, parásito”, y también se indicó que era una paciente con “riesgo de bajo peso”.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, negó demoras en la internación. Y si bien reconoció que la nena estaba en riesgo de bajo peso por talla, sostuvo que estaba en peso normal al momento de ser atendida. “No es así”, rechazó cuando se le refirió el informe firmado por Pérez Palma que indicaba el bajo peso.

“Hablé con la nutricionista, el director del hospital de Rivadavia Banda Sur y el médico que atendió”, dijo la funcionaria a Salta/12. Sostuvo que la niña al ser atendida y auscultada no presentaba ningún signo de gravedad en su salud, sino más bien síntomas de “catarro”.

El lunes, tras hacérsele estudios de laboratorio, se detectó en la nena “una leve anemia” y “queda internada” pese a estar sin fiebre. En principio, también se habría tomado esa decisión tras sospechar que los medicamentos recetados no estaban siendo bien administrados. “Ella venía recuperada de riesgo nutricional”, afirmó Dorigato al explicar que no estaba en talla óptima, pero no era desnutrida.

La funcionaria dijo que el miércoles la nena iba a ser dada de alta. Pero al mediodía empezó con taquicardia y respiración agitada. Ante la descompensación la trasladaron al Hospital San Vicente de Paul, de Orán. “Cuando le hacen la radiografía en Orán impresiona una cardiomegalia por eso se sospecha cardiopatía congénita”, dijo Dorigato.

“Llama mucho la atención el desenlace porque no estaba mal”, reconoció Dorigato. Afirmó que de todas maneras harán un análisis causa-raíz de este caso “y lo ideal sería hacerle una autopsia”.