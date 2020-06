Banco Macro, avanza en la facilitación de herramientas tecnológicas para sus clientes

Con la pandemia por la presencia del COVID-19 tanto en Argentina como en Salta, fueron muchos los usuarios que debieron adaptarse a las modalidades tecnológicas de las entidades bancarias para poder realizar sus trámites, realizar operaciones, entre otras acciones pertinentes.

En ese sentido, desde Banco Macro destacaron el acompañamiento de sus clientes a sus herramientas digitales, la posibilidad y aceptación de nuevas modalidades para atender como operar, teniendo previsto seguir avanzando en pos de brindar un servicio de primera, moderno y acorde a los tiempos que corren.

Sin Vueltas de InformateSalta dialogó con Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro, quien destacó cómo ha sido la adaptación del mismo, resaltando que desde hace tiempo “venimos trabajando con la digitalización y la bancarización, con nuestros programas de educación y construcción financiera”.

En primer lugar, Medrano resaltó como problemas actuales la informalidad: “Si un comercio no acepta la tarjeta de débito, me voy al cajero y saco la plata, en este tema hay mucha falta de infraestructura en muchos lados, que tiene que ver con el Wifi, el 3G o el 4G, que es un punto de acceso a las tecnologías que hoy facilitan la vida”. A esto sumó un problema cultura. “¿Para qué me bajo la App si tengo a 10 cuadras el banco? Esto es lo más difícil de cambiar, pero con esta situación de pandemia, el cambio se aceleró”, resaltó.

Un ejemplo ha sido la facilidad del on boarding digital, el cual “si no sos cliente te podés hacer uno sin ir al banco”, explicó Medrano. Con esta herramienta “tuvimos 40.000 clientes nuevos en abril, me hago cliente de una caja de ahorro gratuita y recibo una tarjeta”, indicó.







Algo más que Medrano destacó fue que gracias a esta transformación digital “pudimos poner en 15 días herramientas nuevas para solucionar problemas, como extracción sin tarjeta de debido, con la web u na verificación, con un código de 48 horas” se podía hacer el trámite.

Siempre mirando al futuro, la gerente anticipó que seguirá trabajando con los poderes provinciales “presentando programas para que, tanto clientes como ciudadanos, puedan acceder a pagar facturas sin tener que sacar plata o con efectivo”. En el caso de Salta, dijo que “es una provincia que está bastante acelerada en pagos judiciales vía electrónica, esto permitió que en otras provincias que no tenían este pago lo estén implementado; en vez de pagar cheques en caja ¿por qué no hacer una transferencia? Hay muchas cosas para seguir haciendo”, concluyó en Sin Vueltas de InformateSalta - Domingos 21.30 por Somos Salta - .