Remiseros oranenses estuvieron retenidos 5 horas en el acceso a Salta

Julio un remisero autorizado para viajes entre Orán y Salta había quedado atrapado con dos pasajeros en el ex peaje Aunor donde les dijeron tenían prohibido el ingreso personas provenientes de Orán, finalmente les permitieron el ingreso.

Desde las 8 de la mañana Luis, un remisero que realiza viajes entre Orán y Salta, permaneció hasta hace instantes en el ingreso a Salta, ex peaje Aunor en compañía de dos pasajeros donde la policía y el control establecido allí le prohíbe el ingreso a la ciudad. En diálogo con InformateSalta, sostuvo que es por los casos positivos de COVID-19 que se registraron en la ciudad norteña.

"El gobernador nos mintió de nuevo, nos dijo que podíamos ingresar a Salta sin ningún problema. Yo soy remisero de Orán, soy uno de los pocos autos habilitados que tiene la provincia para hacer el transporte interurbano desde Orán a Salta, sin embargo yo traigo pasajeros. Uno de los pasajeros que traje venía hasta la concesionaria Renault a retirar un vehículo, un vehículo de la empresa que había dejado por reparación y la otra señora que es de aquí de Salta capital, ella fue hace una semana a Orán a cuidar a su mamá, que está enferma, ahora al querer ingresa nos dicen que no podemos ingresar porque somos de Orán. A la señora que tiene domicilio en Salta capital si puede ingresar, pero tiene que hacer cuarentena en un Hotel, que le cuesta $4000 por día, como hace la señora para pagarse el hotel" contó.

El hombre agregó que hace tramites referidos a pacientes oncológicos como buscar remedios y recetas, cosa que pudo hacer por ahora a medias ya que tuvo que contratar un cadete que busque los papeles desde Aunor y esperar a que regrese.







Finalmente en horas del mediodía Julio y José, ambos remiseros, fueron autorizados a ingresar a la ciudad. Les dijeron que hubo una confusión y que el medico autorizó el ingreso.

Julio dijo que en su caso no ingresará porque debe esperar el cadete que ya contrató, además deberá volver con su pasajera que no ingresará a la capital porque no cuenta con los medios para pagar un hotel como le exigen para el cumplimiento de la cuarentena.