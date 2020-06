Matías Cánepa: "La vuelta a clases será reducida, estamos viendo cómo hacer"

Tal como lo expresó el ministro de Educación, la vuelta a clases no significa retornar a la forma tradicional. “La vuelta va a ser reducida, todavía estamos viendo cómo sería, implica una movilización de personas muy grande y tenemos que cumplir con protocolos de seguridad en el establecimiento, los chicos tienen que tener un distanciamiento determinado y esto hace que no pueda entrar todo el grado en el aula por lo que hay que dividirlos”, dijo en La Mañana de CNN Salta.

Frente a tanta incertidumbre, lo que más o menos está claro es que se intentará es priorizar a los chicos de quinto año “porque ellos ya tienen que abandonar el sistema educativo, también los chicos de séptimo grado. El planteo más fuerte a nivel nacional es que se unifiquen los contenidos de este año con los del año que viene, para eso hay que cumplir objetivos pedagógicos de cada año, es lo que están analizando los pedagogos”.

Con respecto a los niños de nivel inicial, quienes están perdiendo uno la etapa más importante de adaptación al sistema educativo, Cánepa dijo que imposible que vuelvan por ahora, “los más chiquitos no se pueden controlar para que no tengan distanciamiento, ellos no necesitan acreditar nada, ellos pueden entrar a primer grado sin acreditar el nivel inicial, simplemente entran a primer grado”.

El ministro descartó la posibilidad de una promoción automática. “La calificación está suspendida, por lo tanto no va a haber una promoción automática. Se va a hacer una continuidad pedagógica con el año que viene. El mayor problema son los chicos de quinto año, que son los que tienen que egresar del sistema educativo. Séptima grado también hay que tratar de que tengan la mayor cantidad de clases presenciales. Ahora estamos en una etapa de acompañamiento, de que a través de distintas herramientas pueda practicar y ejercitar”, explicó.