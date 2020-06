¿Dónde está? Denuncian que desapareció la sala de lactancia del CCM

Durante la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, que se desarrolló en la jornada de este miércoles, una edil denunció que la sala de lactancia materna que se había aprobado abrir en el Centro Cívico Municipal y que efectivamente fue inaugurada, hoy ya no está, sino que hay una cafetería en ese sitio.

Fue la concejal Romina Arroyo quien, al momento de su manifestación frente a sus pares, señaló que “a fines del año pasado aprobamos una ordenanza modelo, yo soy autora de esa ordenanza y tiene que ver con la creación de la sala de lactancia materna en el CCM, esa sala se inauguró pero hoy no la he podido encontrar en el Centro Cívico, en ese lugar me he encontrado un buffet”.

Según denunció, otros concejales también pudieron corroborar esta faltante que le llamó la atención. “Me comentaron lo mismo, no sé si la habrán instalado en algún lugar no visible, tal vez me equivoco, pero la sala que se creó por ordenanza, que se trabajó desde la Comisión de la Mujer y que busca brindar un servicio a todas las empleadas o contribuyentes, hoy no existe”, sentenció.

Para verificar esta irregularidad, Arroyo puntualizó que “he recorrido todos los espacios comunes y públicos del Centro Cívico y no la encontré, no hace falta que diga la importancia de la lactancia materna ni de un lugar higiénico, tranquilo, acondicionado para amamantar a un hijo”, expresó la edil quien adelantó que pedirá un informe.

En vista de esta situación, la concejal pidió a las empleadas municipales como a las contribuyentes y vecinas que se acercan a hacer sus trámites que “hagan cumplir la ordenanza, es importante trabajar desde un espacio o institución pública, dando el ejemplo en todo lo que tiene que ver propender al beneficio de la salud y de la lactancia materna”, concluyó.