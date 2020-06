Ginés González García dijo que "falta para el pico" y pidió endurecer la cuarentena

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que Argentina todavía no llega al pico de casos de coronavirus a pesar del aumento de contagios que se produjo en las últimas horas. "Aún nos falta para eso, ojalá que no nos falte mucho", sostuvo el funcionario en diálogo con el periodista Luis Novaresio.

"No estamos en el pico, nos falta. Ojalá no nos falte mucho, pero nos falta. En términos técnicos, en estas enfermedades respiratorias el mayor pico es en la última semana de junio y la primera de julio", sostuvo González García.

Y agregó: "Me parece que vamos a tener todavía un repunte, la velocidad de diseminación del virus en una megalópolis genera una casuística muy fuerte".

Con respecto al posible endurecimiento de la cuarentena, el funcionario indicó que "es deseable". "Lo que estamos haciendo fue útil para tener un crecimiento lento. Estamos creciendo en cantidad de casos. Tenemos que buscar cómo paramos este crecimiento. Siempre dijimos que la flexibilización era con el pie en el freno", manifestó el ministro en Animales Sueltos.

En este sentido, el funcionario atribuyó el aumento en los contagios a que "bajamos un poquito la guardia". "No es la misma actitud de gran parte de nosotros con respecto a los cuidados. Estamos cansados, lo entiendo, yo estoy cansado. Pero no hay otro método", advirtió.

Con respecto al endurecimiento de la cuarentena, el ministro de Salud aseguró: "Mi consejo sería reducir mucho la movilidad. El transporte es tremendo, el virus no viaja solo, viaja con la gente que se traslada. Restringir el transporte es fundamental, hay mucho movimiento. Hay que bajar el movimiento. Hay que restringirlo mucho, mucho, mucho. Será en un período más corto, no como al principio, pero hay que hacer algo para frenar la curva".

El funcionario también pidió reforzar el programa DetectAR. "Hay que seguir trabajándolo, con una actitud activa de ir a buscar el caso, que se hace cuando hay una evidencia de circulación comunitaria. Aflojamos, por eso pasó lo que pasó. Pasó también en las provincias con las reuniones familiares por ejemplo, y se tuvo que volver atrás", indicó.

AHORA EN #AnimalesSueltos



Mano a mano con el Ministro de Salud de la Nación @ginesggarcia: “Bajamos un poquito la guardia todos, es difícil y estamos cansados pero no hay otro método” #pandemia #covid19



Con @luisnovaresio por @AmericaTV @JotaxTV pic.twitter.com/wYqcSHbHCR — Animales Sueltos (@animalesoficial) June 23, 2020

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 2.146 nuevos casos de coronavirus y 32 nuevas muertes. De esta manera, ya son 44.931 positivos en el país, de los cuales el 90% se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 1.043 fallecidos.

"La salida de los chicos la veo muy bien, pero la de los runners no lo sé. El problema no es tanto lo que hagan ellos, sino el efecto imitativo. 'Por qué no volvemos al fútbol si corren los runners'... El efecto imitación es duro. Por eso le sugerimos a la Ciudad de Buenos Aires que amplíen los horarios y no se agolpen", completó el ministro.