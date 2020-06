Los periodistas Marcela Jesús y Rubén Fernández Paz por FM Profesional le consultaban al ex ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa sobre las actividades del FOCIS (Foro de Calidad Institucional de Salta) y sobre las deserciones de algunos de sus miembros cuando el abogado laboralista comparó a ese foro con la empresa que administra el transporte público porque sus miembros “pueden bajarse cuando quieran”.



En realidad la metáfora vino de la mano del intento de Caro Figueroa por responder con evasivas a las preguntas de los periodistas sobre un tema que pareciera no tenerlo tan tranquilo.



Los periodistas recordaron que las versiones indican que el abogado Oscar “Pino” Rocha Alfaro, el ex Fiscal ante la Corte de Justicia Alejandro Saravia y el productor sojero Roberto Chá estarían con un pie afuera de la organización integrada por ex funcionarios de gestiones anteriores y auto erigida en observadora y crítica de la calidad institucional salteña.



Cuando le preguntaron, la primera reacción de Caro Figueroa fue trastabillar e ipso facto negarlo. “No se que se haya ido nadie”, dijo y señaló “nosotros somos pocos. No tengo idea que se haya ido alguno” y remató “el Foro es como SAETA donde la gente sube, baja en una estación, se vuelve a subir. No pasa nada”.



Los periodistas no se rieron aunque la carcajada podría surgir fácil.



1.- Saeta no tiene estaciones sino paradas. Tal vez el Metro de Madrid pudiera tenerlas, pero los ómnibus salteños no. Quedó claro que Caro Figueroa no se subió a un Saeta en su vida.



2.- Si FOCIS es como Saeta, ¿quién es el chofer? Porque los alejamientos podrían tener que ver con alguien que se puso en tal calidad y gritó “corriéndose más al fondo que hay lugar!!!”



3.- Si FOCIS es como Saeta ¿se puede subir sin tarjeta? ¿Cuáles son las paradas o estaciones como dice Caro Figueroa?



En conclusión. Caro Figueroa ha demostrado criticar la realidad desde el desconocimiento de la misma. Y para rematar, dijo que no estaba enterado que se hubieran alejado porque no mandaron la reunión y redujo el tema a una “pequeñez”.



“Somos sesenta personas de los cuales hay en actividad intensa cuarenta personas que piensan, escriben y leen”.



Los que se fueron agradecidos. Porque ni pensaban, ni escribían. Ni leían.



En fin. Caro Figueroa dio una entrevista.