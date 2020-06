Coronavirus: “Una farmacia no tiene ganancias espectaculares por vender alcohol en gel”

La pandemia por el Coronavirus agarró desprevenido a todo el mundo, inclusive a las farmacias que debieron adaptarse a una nueva realidad, en cuanto a la atención pero también a los productos más solicitados por sus clientes. Además, las ventas disminuyeron.

En diálogo con la Mañana de CNN Salta, la secretaria de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, disparó contra ‘algunos políticos’ que sembraron la idea de que el sector tuvo ganancias extraordinarias por la situación.

“Una farmacia imposible que tenga unas cuentas espectaculares, vendiendo alcohol en gel que no es de un costo alto, que no tienen el índice que marque una tendencia en el mercado farmacéutico. Nosotros en esta época tenemos picos de ventas pero de antigripales, otros productos que hoy no se está vendiendo porque la gente se cuida muchísimo, porque está el temor a enfermarse. El uso del barbijo ha evitado el contagio permanente también”, detalló.

Por el contrario, subrayó que los números se vinieron en picada en relación a 2019. "El nivel de ventas de las farmacias registra entre un 30 y un 40% de caída con respecto al año pasado", manifestó.

Por último, hizo hincapié en que productos de perfumería, accesorios y regalería, que en muchos casos el porcentaje de rentabilidad es mayor, no se están vendiendo debido a que la gente perdió su poder adquisitivo.