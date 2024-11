“Están pasando cosas”: Un piloto de reserva de Red Bull dejó un fuerte mensaje sobre Colapinto

Red Bull es el equipo que podría darle un asiento a Franco Colapinto en la próxima temporada de la Fórmula 1. Aunque por el momento no se cerró ninguna negociación sobre el posible traspaso del argentino. Ante esta situación, un piloto de reserva de la bebida energética dejó comentarios que podrían complicar el futuro de Colapinto.

Isack Hadjar es parte del programa de desarrollo de equipo y está peleando por el título en la Fórmula 2. Por eso está considerado como uno de los futuros talentos de la máxima categoría. “Diría que, al menos, yo tengo posibilidades de ser piloto en 2025. Obviamente no depende de mí. Están pasando muchas cosas en Racing Bulls y Red Bull y cualquier cosa puede ocurrir. Pero, obviamente, soy el siguiente en la lista. Eso es un hecho”, afirmó en una entrevista en Motorsport.

“No sé qué decisiones van a tomar, pero, de todas maneras, estoy aquí intentando estar preparado para el año que viene, pase lo que pase. Creo que lo que hicieron tanto Franco como Oliver (Bearman) es genial”, agregó el francés.

Para cerrar, Hadjar reconoció la habilidad que demostró el argentino, lo que despertó el interés de Red Bull, y al mismo tiempo explicó por qué es una mejor opción: “Están buscando un piloto rápido y Colapinto demostró que lo es. Pero yo he estado en el programa durante tres años, soy segundo en F2 y reserva del equipo. Si no obtuviera el lugar para 2025, obviamente no estaría contento. Pero si eso pasara, lo tomaré con calma y pensaré en el futuro”.

Isack Hadjar pelea por el título de F2, es reserva de Racing Bulls y Red Bull y quiere un lugar en 2025.

La importante charla de Bernie Ecclestone que puede conseguirle un lugar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Bernie Ecclestone, el empresario de 94 años que lleva décadas vinculado a la Fórmula 1, podría ser la clave para que Franco Colapinto continúe en la categoría madre del automovilismo en 2025.

En las últimas horas, se dio a conocer a través del medio suizo Blick, que tanto Ecclestone como Flavio Briatore estarían dispuestos a sentar a Colapinto en Alpine en la próxima temporada.

En ese sentido, aseguraron que Ecclestone admitió que Briatore “lo llamó hace unos días para revelarle que quería sentar a Colapinto en Alpine” y que le aseguró que los 20 millones que piden por el argentino “no son un problema” para él.

Ante estos rumores la escudería francesa dejó un guiño para Doohan con una publicación en el que se lo ve al piloto entrenando en una cinta de correr con la leyenda “2025 preparativos en curso”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo Gran Premio será el domingo 24 de noviembre, en Las Vegas, a las 3.00 (hora de la Argentina). /TN