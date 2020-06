Director del Ente Regulador denuncia "persecución" por parte del Presidente del organismo

Según publica El Tribuno hoy, Claudia Ortiz, madre del pequeño Luciano de cuatro años que libra una batalla contra la leucemia, está indignada y a la vez desesperada por la "injusticia" contra el abogado Daniel Paganetti, de parte el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia, de cuyo directorio es miembro.

"Prácticamente lo están presionando para que nos abandone, para que lo abandone a mi bebé de 4 añitos, si no le hacen una denuncia penal y se queda sin trabajo en el Ente", manifestó Claudia Ortiz, en referencia al cuestionamiento que el presidente del organismo provincial, Carlos "Uluncha" Saravia, le realizó a Paganetti por patrocinarla en un amparo judicial contra Iosfa (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas).



Saravia cuestiona que Paganetti como director del Ente no puede ejercer profesionalmente, dado que dicho cargo implica exclusividad.

"Mi esposo y yo sólo tenemos palabras de agradecimiento con el doctor, lo conocimos en la Fundación Hope y nos ayudó desde el primer momento sin conocernos y sin cobrarnos un peso. Si nos dejara solos, la presentación se cae y no tenemos quien nos represente porque tampoco contamos con los medios para poder pagar un abogado", relató la mujer.

Su publicación en Facebook

El propio Daniel Paganetti publicó en su cuenta de la red social, un relato de estas situaciones que sufre de parte del presidente del Ente, que al parecer no lo quiere formando parte del Directorio.

Esto dijo:

¿Historia repetida o error recurrente?

Amigos Consumidores, se repite la historia del 2016.

¿Se acuerdan? --> enlace: https://bit.ly/37VqVph

Esta vez, el actual Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos Carlos "Uluncha" Saravia ha decidido, de forma unilateral, presentar en mi lugar de trabajo (EnReSP), el día 3 de Junio del corriente, un segundo expediente en mi contra. El mismo alega incompatibilidad de funciones como Director del Ente por haber iniciado, como abogado, en la Justicia FEDERAL de Salta (Tº 108 Fº 334) una Acción de Amparo de Salud para proteger los Derechos Fundamentales de Emiliano Granero. Se trata de un niño de 4 años, cuya Obra Social lo maltrata al no brindare la cobertura médica sanatorial oncológica en tiempo y forma.

La situación de salud de Emiliano, que llegó a mí a través de la Fundación HOPE y su mamá, es complicada y amerita una resolución pronta (Nota de El Tribuno que fue agregada al Expte. -> https://bit.ly/38609Lb).

Cuestionar mi trabajo, que es de un rol social determinante en estos tiempos, con opiniones subjetivas por gestiones particulares irrelevantes para la sociedad, es un error recurrente que daña y confunde.

Por un trámite particular y privado programado, que debería haber hecho antes de la pandemia, viajé en mayo a la ciudad de Buenos Aires cumpliendo todas las normas biosanitarias pertinentes de la provincia y nación.

Este tema fue el enganche perfecto para iniciar una nota en un semanario político, sumado a un raid mediático radial faltando 100% a la verdad. Poseo el alta sanitaria por haber cumplido debidamente los protocolos, lo que prueba y acredita que se han tomado todos los recaudos precisos, no como falsamente me han acusado (adjunto).

Mezclar situaciones personales con las laborales y aprovecharse de un escenario delicado de salud de un niño de 4 años, en medio de un contexto mundial complejo, son sólo algunas de las muestras de una ¿persecución? que atribuyo a una jugada muy sucia, mentirosa y desleal.

Me encuentro cansado y no lo entiendo, en Diciembre de este año dejo el cargo de Director del Ente Regulador de Servicios Públicos, siento que no puedo aguantar de nuevo otro golpe.

No conozco la intención real de rebuscar escenarios dentro del ámbito laboral a partir de cuestiones totalmente descontextualizadas y desprolijas, advierto una clara animosidad.

¿Cuál es el objetivo de desprestigiar a alguien que ocupa este lugar de Director en el Ente Regulador de Servicios Públicos?

- En el 2016, fue por el Tarifazo de Gas, que logramos FRENAR en Salta, ayudando a todos los salteños, sin distinción alguna.



- Hoy, junio de 2020, sucede lo mismo, pero esta vez por firmar como abogado la defensa de los derechos de un Niño de 4 años que precisa su tratamiento oncológico.

Además, tampoco entiendo por qué existe un dictamen jurídico del Expte del 2016, agregado al Expte. nuevo del 2020, se trata de una incoherencia. (también adjunto)

Ambas causas han sido presentadas en la Justicia FEDERAL de Salta.



Quienes me persiguen ¿investigaron si puedo ejercer la profesión en éste ámbito?

Por último, me hago estas preguntas y los invito a pensar conmigo:

¿Cuáles son las verdaderas razones para armar dos expedientes con el mismo fundamento? ¿Qué motivos reales existen?

¿Por qué se ataca a alguien que defiende a todos los salteños de abusos en las tarifas del servicio PÚBLICO de gas, luz, agua y cloacas?



¿Cuál es el fundamento para arremeter contra alguien que defiende a un niño en una situación de vulnerabilidad total, Ad Honorem?

De algo estoy seguro, las verdaderas razones que no quieren mencionar SON OTRAS. El Expte del 2016, como el del 2020, no son en esencia verdaderas actuaciones administrativas, sino la fachada de otras intencionalidades, que no dudo existen.

¿Será que el delito es ser honesto? ¿A partir de qué momento empecé a ser molesto para el Presidente actual del Ente?



¿Hasta cuándo tendré que soportar esta persecución que se repite una y otra vez?

He recibido en el último Directorio amenazas de una denuncia penal, paradójicamente y aunque no lo crean, si no renunciaba al Amparo que defiende a Emiliano; los que me conocen saben que JAMÁS LO HARÍA.

En fin. Esto recién empieza.

Ampliaré oportunamente.

Gracias inmensas por el tiempo de lectura de cada uno y el apoyo incondicional de siempre de todos mis amigos Consumidores. Los quiero.